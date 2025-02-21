Şavşat'ta İşten Çıkarma Krizi: 30 İşçi Hak Arıyor - Son Dakika
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Yerel

Şavşat'ta İşten Çıkarma Krizi: 30 İşçi Hak Arıyor

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Artvin'in Şavşat ilçesinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediyede eylül ayında sözleşmeleri yenilenmeyen 30 işçi, haklarını mahkemede aramaya başladı. İşten çıkartılan işçiler, yaşanan ekonomik krizde ekmekleriyle oynandığını ifade etti.

21.02.2025 13:14  Güncelleme: 14:13
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Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Şavşat ilçesinde, 31 Mart seçimlerinde CHP'den AK Parti'ye geçen belediyede eylül ayında sözleşmeleri yenilenmeyen 30 işçi haklarını mahkemede arıyor. CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel, "Şavşat'ta şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiş bir şey yaşanıyor" dedi. İşten çıkartılan Mutlu Karagöz, "İnsanların bu ekonomik krizde ekmeğiyle oynanması hiç iyi bir şey değil, çok acı bir şey" ifadelerini kullandı.

Şavşat Belediyesinin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra CHP'den AK Parti'ye geçmesiyle birlikte eylül ayında sözleşmeleri yenilenmeyen 30 işçi ve emekliye ayrılan 10 işçi haklarını mahkemede arıyor. Sözleşmesi sona eren işçilerden Mutlu Karagöz, şunları söyledi:

"Daha önce belediye personel şirketinde çalışan 30 işçiden biriyim. Şavşatımızda, belediyemizde çalışan ve geçen yıl haziran ayında sözleşmesi yenilenen arkadaşlarla eylül ayında bizim sözleşmemiz yenilenmedi. Bu süreçten sonra Şavşat'ta bir takım söylentiler oluştu ancak biz bu konuda herhangi bir açıklama yapmadık. Ta ki birkaç gün önce, belediyemizde çalışan kadrolu 10 işçinin zorunlu olarak emekliye ayrılmasıyla birlikte, artık biz de açıklama yapma ihtiyacı duyduk çünkü bildiğimiz üzere küçük yerlerde, insanların birbirleriyle olan ilişkilerinden dolayı, bazı konular zamanla geçiştirilebiliyor. Biz bu süreçle ilgili belediyeyi mahkemeye verdik. Amacımız, belirli süreli sözleşmeli olarak işe alınmamızın doğru olduğunu savunuyoruz. Ama şu oldu; seçim öncesi Başkan, 'hiçbir işçinin ekmeğiyle oynamayacağını' söylemişti. 31 Mart'tan sonra belediye yönetiminin değişmesiyle birlikte, yeni gelen başkan, bizimle birlikte çalışan diğer arkadaşlara 'seçim öncesinde hiçbir işçiyle uğraşmayacağım' demişti. Ancak 6 ay sonra bizim sözleşmemiz uzatılmadı ve hiçbir mazeret bildirilmeden, iki gün kala bu durum açıklandı. Belediye Başkanı'na, 'Başkanım, biz zincirleme sözleşmeli personeliz, bunu yapmamalısınız' dedik ama Başkan, 'eğer sözleşmenizi uzatırsam, zimmet çıkar' dedi. Ancak daha önceki Başkan Nihat Bey'e herhangi bir zimmet çıkmadı.

Sokaklarda bazı siyasi algılar oluşturulmaya çalışıldı ama gerçekte durum böyle değil. Başkan, encümen toplantısında yaptığı açıklamada, 'mahkeme sonucu ne olursa olsun, işe geri dönmeye hak kazanan arkadaşları işe başlatmayacağını' söyledi."

"Burada kötülüğün tarafı olmamaları konusunda uyardık"

CHP Şavşat İl Genel Meclis Üyesi Yaşar Gülel ise şunları söyledi:

"Şavşat'ta şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde görülmemiş bir şey yaşanıyor. Türkiye'nin hiçbir ilinde, ilçesinde, beldesinde böyle bir uygulama yapılmamaktadır. Şavşat Belediyesi'nin 80 personelinden şu ana kadar 40'ının önce 30'unun sonra ise 10'unun işine son verilmiştir. Bu durum, hizmet aksaklıklarına yol açacak ve halkın vicdanını yaralayacaktır. Burada alınan karar bir siyasi karardır. Başkan'ın bu karardan dönmesini ve dönmüyorsa, parti yetkililerinin bu konuya müdahale etmesini bekliyoruz. Bu konuyu, Şavşat halkının ve Türk kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Şavşat'ta kötülüğü başlatan taraf olmaması konusunda biz de uyarılarımızı yaptık ama ne yazık ki Başkan'a bunu dinletemedik."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Şavşat'ta İşten Çıkarma Krizi: 30 İşçi Hak Arıyor - Son Dakika

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