Sayıştay Başkanı Metin Yener Kars'a ziyarette bulundu - Son Dakika
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Sayıştay Başkanı Metin Yener Kars'a ziyarette bulundu

Sayıştay Başkanı Metin Yener Kars\'a ziyarette bulundu

Sayıştay Başkanı Metin Yener, beraberindeki heyet ile birlikte Kars'a ziyaret gerçekleştirdi. Yener, Vali Ziya Polat'ı ziyaret ederek teşekkürlerini iletti. Daha sonra Kars Peynir Müzesi ve Gazi Kars'ın tarihi ve kültürel eserlerini ziyaret etti. Yener, bölgeden ayrıldı.

29.04.2024 16:59
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Sayıştay Başkanı Metin Yener, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Kars'a geldi.

Yener, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ziya Polat'ı makamında ziyaret etti. Vali Ziya Polat, Yener'e kendilerini Gazi Kars'ta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Vali Ziya Polat, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve beraberindeki heyet ile birlikte Türkiye'nin ilk, dünyanın en büyük 3 bin 500 metrekare alana sahip Tematik Peynir Müzesi olan Kars Peynir Müzesi'ni gezdi. Polat, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve beraberindeki heyet ile birlikte daha sonra Kars Kalesi eteklerinde Gazi Kars'ın tarihi ve kültürel eserlerinin yer aldığı bölgeyi bir takım ziyaretlerde bulunarak Polat'tan Kars hakkında bilgi aldı. Yener, daha sonra bölgeden ayrıldı. - KARS

Kaynak: İHA

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