Bozuk paralarını yanına alıp scootera bindi, yolda poşet yırtılınca hepsi yere döküldü - Son Dakika
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Bozuk paralarını yanına alıp scootera bindi, yolda poşet yırtılınca hepsi yere döküldü

30.12.2022 12:20

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan bir vatandaş, kumbarasındaki paraları da alıp scootera bindi. Yolda poşetin yırtılması ile tüm paralar etrafa döküldü.

İstasyon Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen vatandaş, kumbarasında biriktirdiği paraları poşete koyarak, scooterına bindi. Para dolu poşeti de scooterun koluna astı. Poşetin yırtılmasıyla paralar yola saçıldı. Paraları yola dökülen vatandaş ise scooterını durdurarak, toplamaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar da yardıma geldi. Para toplandığı sırada trafikte ilerleyen araçların olduğu görüldü. O anlar vatandaş kamerasına yansıdı.

Paralarını yanına alıp scootera bindi, yolda poşet yırtılınca paralar yola saçıldı

"PARALARI TOPLAMAK İÇİN CANINI TEHLİKEYE ATTI"

Olayı gören vatandaşlardan Arda Özdemir, "Olay sırasında durakta otobüs bekliyordum. Scooter kullanan bir adam paralarını düşürdü. Sonra bir yaygara koptu, arabalara aldırış etmeden geçmeye çalıştı. Vatandaş paralarını toplamaya çalıştı, çevredeki vatandaşlar da yardım etmeye başladı. Paralar toplandı. Biraz riskliydi ama paralarını topladı. Arabalar durmadı, yolda ilerlemeye devam ettiler. Paraları dökülen adam risk aldı ve paralarını toplamaya devam etti" dedi.

Paralarını yanına alıp scootera bindi, yolda poşet yırtılınca paralar yola saçıldı
Paralarını yanına alıp scootera bindi, yolda poşet yırtılınca paralar yola saçıldı
Kaynak: İHA
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Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bozuk paralarını yanına alıp scootera bindi, yolda poşet yırtılınca hepsi yere döküldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bozuk paralarını yanına alıp scootera bindi, yolda poşet yırtılınca hepsi yere döküldü - Son Dakika
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