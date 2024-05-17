Mersin Büyükşehir Belediyesi, Pamukluk Barajı'nın arıtmasını MESKİ'ye veriyor

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Pamukluk Barajının arıtmasını MESKİ'nin yapacağını belirterek, "Arıtmanın maliyeti 80 milyon avro. Bunun yaklaşık 46 milyon avroluk kısmını hibe olarak temin ettik. İhale hazırlıklarını tamamladık, kısa süre sonra da inşaatına başlayacağız" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2024 Yılı Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda, birimlerden gelen 13, komisyonlara havale edilen 32 madde olmak üzere toplam 45 madde görüşüldü.

Başkan Seçer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile 15-21 Mayıs Gençlik Haftasını kutlamanın coşkusunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, bu kapsamda belediyenin kent genelinde birçok etkinlik düzenlendiğini söyledi. Tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Seçer, "Bu anlamlı günlerde gençlerimizin enerjisini ve coşkusunu paylaşmak için belediye olarak çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. 15 Mayıs'tan bu yana Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda spor, müzik, dans gösterileri devam ediyor. 18 Mayıs'ta Tarsus Belediyemizle iş birliği halinde Tarsus Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da Manuş Baba konseri gerçekleşecek. Aynı akşam Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda saat 21.00'de Mabel Matiz gençlerimizi coşturacak. 19 Mayıs günü kentin farklı noktalarında DJ performansları, dans, müzik ve sportif etkinlikleri göreceğiz. Marina yanındaki sahilde su sporları gösterileri olacak. Gelincik Tepesinde yamaç paraşütü, Macit Özcan Spor Tesislerinde 19 Mayıs Futbol Turnuvası düzenlenecek. Tüm gençlerimizi etkinliklerimize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Pamukluk Barajının arıtmasını MESKİ yapacak

Başkan Seçer, Pamukluk Barajı'ndan elde edilecek su ile ilgili de bilgi vererek, "DSİ ile yaptığımız karşılıklı mutabakatta o protokole uyulmayacağını ama yeni bir anlaşma yapılabileceğini bize anlattılar. Biz de şöyle bir mutabakata vardık; 'İsale hattını DSİ yapsın, MESKİ de arıtmasını yapsın.' DSİ ihalesine çıktı, inşaata da başladı, eli kulağında" şeklinde konuştu. Arıtmanın maliyetinin 80 milyon avro olduğunu ve bunun da yaklaşık olarak 46 milyon avroluk kısmını hibe olarak temin ettiklerini aktaran Seçer, "İhale hazırlıklarını tamamladık, kısa süre sonra da inşaatına başlayacağız. Bitimine mukabil cazibe ile Mersin'in merkezine içme suyu vereceğiz. Bu da bizim maliyetlerimizi düşürecek" dedi..

"Su fiyatlarımızı yasal çerçevede belirliyoruz"

Bir meclis üyesinden gelen su fiyatları konusundaki değerlendirme üzerine de konuşmasını sürdüren Seçer, "Yaptığımız fiyat belirlemeleri tamamen kanun ve yönetmelikler çerçevesindedir. Bunun üzerine ne bir şey koyabiliriz, ne de eksiltebiliriz. Doğal olarak da yasal çerçevede su fiyatlarımızı belirliyoruz. Su fiyatlarındaki yükseklik şikayeti önümüzdeki süreçte yaşanacak gelişmelerle ortadan kalkacak" diye konuştu.

"Bizim derdimiz Mersin"

Mersin ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan Seçer, Mersin'in ülke hazinesine sunduğu destek kadar, ülke hazinesinden de aynı derecede yatırım alması gerektiğinden söz ederek, "Bizim derdimiz ve burada olma nedenimiz Mersin. Biz kendi yağımızla kavrulan bir memleket olmamalıyız. Bizim yağımızla ülke hazinesi kavrulabiliyor, yararlanabiliyorsa, o ülke hazinesinin aynı derecede, yani Mersin'in ülke hazinesine sağladığı katkı düzeyinde de bize hizmet gelmesi lazım. Mersin, Türkiye hazinesine eğer topladığı vergi ile ilk 7'de katkı sunuyorsa, aldığı hizmetlerle de ilk 7'de olması lazım. Bu söylediğim siyasetten ve partilerden ari, hepimizin ortak kaygısı ve talebi olmalı. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ya da meclis üyeleri olarak Mersin'e daha fazlasını istememe gibi bir çarpık düşünce içerisinde olabilir miyiz?" şeklinde konuştu.

"Mersin'in menfaatine olan konularda ortaklaşalım"

Meclis üyelerine de seslenerek, Mersin'in menfaatine olan konularda ortaklaşmak gerektiğinin altını çizen Seçer, şöyle devam etti; "Mersin'e daha fazla yatırım olsun. Bir an önce otoyolun yapılması lazım. Bunları dile getirmeliyiz. Bunlardan çekinmemeliyiz. İkinci bölgeden gelen meclis üyelerimize buradan sesleniyorum, 1 ay sonra Tece'den öte geçmek, batıya geçmek işkence olacak. Bunu hepimiz biliyoruz. Hep beraber sesimizi yükseltelim de otoyolu bitirelim. Siz de bana sesinizi yükseltin. Mut Halini isteyin, Aydıncık'ta yol isteyin. Mersin'in menfaatine olan konularda lütfen ortaklaşalım. Sesimiz tek çıksın. Bakın bundan netice alacağız."

Toplantıda, 2023 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 2024 mali yılı bütçesinde arkeolojik kazı giderleri olarak yer alan ödeneğin kazı ve yüzey araştırmalarının desteklenmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bu amaçla yapılacak protokoller için Başkan Seçer'e yetki verilmesiyle ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

Festivallere destek

Mut ilçesinde 24-25-26 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan '62. Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali' için maddi destek verilmesine de oy birliğiyle kabul edildi. Seçer, 13 ilçeden gelen talepler doğrultusunda festivallere desteklerin devam edeceğini duyurdu. Meclis Toplantısında Çukurova Belediyeler Birliği'nin doğal üyesi olan Başkan Seçer ile birlikte Birlik Meclisinde görev yapmak üzere 13 asil ve 7 yedek meclis üyesi gizli oy ile seçildi.

Ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılması ile ilgili madde de oy çokluğuyla kabul edildi. - MERSİN