Seçim Sonrası Tebrik Çiçekleri Yardıma Dönüştü

Yerel

Mersin'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası Mut Belediye Başkanlığına gönderilen 350 tebrik çiçeği ihtiyaç sahipleri için yardıma dönüştü.

Yerel seçimlerin ardından Mut Belediye Başkanlığına seçilen Murat Orhan, kendisine gönderilen tebrik çiçeklerini çöpe atmak yerine satarak gelirini Kızılay ve sokak hayvanları derneğine bağışladı. Belediye başkanlığının bir hizmet kapısı olduğunu vurgulayan Başkan Orhan, "Vatandaşlarımızın özellikle yerel bazda hizmetlerini yapma noktasında çıkmış olduğumuz bu yolda Allah bizleri mahcup etmesin. Vatandaşlarımızın inşallah vermiş oldukları desteklerden dolayı insanlarımızı da mahcup etmeyeceğiz. Bize ister oy versin isterse vermesin 'bizim insanımız' diyerek en iyi şekilde insanlarımızın hizmetini yapmaya çalışacağız. Tabi makama geçtikten sonra değerli hemşehrilerimizin, insanlarımızın, kurumlarımızın hayırlı olsun nezaketlerinden önce göndermiş olduğu çiçekler var. Bu çiçekleri satarak hem Kızılay'a hem de sokak hayvanlarımızla ilgili bir duyarlılık, bir farkındalık oluşturma adına derneğimize bağış yapma kararı aldık. Bu vesileyle ben bütün vatandaşlarımızı en içten dileklerimle, sevgilerimle, saygılarımla kutluyorum" dedi.

Başkan Orhan, konuşmanın ardından önce bin liraya 1 çiçek satın aldı. Daha sonra çiçek almak isteyenlere tek tek satışını yaptı. Çiçek satışından elde edilen toplam 70 bin lira ise Kızılay ve sokak hayvanları derneğine teslim edildi. - MERSİN