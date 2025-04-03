SEDAŞ’a Yeni Genel Müdür Vekili - Son Dakika
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Yerel

SEDAŞ’a Yeni Genel Müdür Vekili

SEDAŞ’a Yeni Genel Müdür Vekili

Mustafa Yılmaz, SEDAŞ'ın Genel Müdür Vekili olarak atandı. Dr. Necmi Odyakmaz sağlık sorunları nedeniyle ayrıldı.

03.04.2025 09:35
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Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'nin yer aldığı Doğu Marmara Bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ'ta Regülasyon, Strateji ve Uyum Direktörü olarak görev yapan Mustafa Yılmaz, Genel Müdür Vekilliğine atandı.

SEDAŞ İcra Başkanlığı görevini yürüten Dr. Necmi Odyakmaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı. Odyakmaz'ın SEDAŞ'taki Yönetim Kurulu üyeliği ise devam ediyor.

Genel Müdür Vekili olarak görevi devralan Mustafa Yılmaz, enerji dağıtım alanında sürdürülebilir ve daha kaliteli hizmet sunmak için gerekli görülen müşteri memnuniyeti, inovasyon, dijital dönüşüm ve operasyonel verimlilik hedefleri doğrultusunda SEDAŞ'ın sektördeki öncü konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Mustafa Yılmaz kimdir?

SEDAŞ Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, 1982 yılında Karabük'te doğdu. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu, Syracuse Üniversitesi (New York-ABD) Kamu Yönetimi alanındaki yüksek lisansını 2013 yılında tamamladı. Profesyonel iş hayatına 2004 yılında İçişleri Bakanlığında başladı. Daha sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda (EPDK) çalışan Yılmaz, ERRA'da (Energy Regulators Regional Association) Tarife Komitesi Başkanlığı görevlerini de yürüttü. 2019 yılından itibaren ise SEDAŞ'ta Regülasyon, Strateji ve Uyum Direktörü olarak görevini sürdürdü.

SEDAŞ Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, evli ve iki çocuk babası. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SEDAŞ’a Yeni Genel Müdür Vekili - Son Dakika

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