SEDAŞ'tan Elektrik Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
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Yerel

SEDAŞ'tan Elektrik Güvenliği Uyarısı

SEDAŞ\'tan Elektrik Güvenliği Uyarısı

SEDAŞ, elektrik hatlarına güvenli mesafe bırakılması ve iş kazalarının önlenmesi çağrısında bulundu.

27.09.2024 13:12
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Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'de elektrik dağıtım faaliyeti yürüten Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), iş kazalarını önlemek ve enerji hatlarına teması engellemek için vatandaşları güvenli mesafe bırakmaları konusunda uyardı. Açıklamada, "Güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgarda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ'tan onay ve izinler alınması gerekmektedir" denildi.

SEDAŞ yöneticileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan "Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği" kapsamında, enerji kesintisinin gerekli olduğu bölgelerde, iş kazalarından kaçınarak can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra hem yasa gereği hem de çevre ve kamu güvenliği açısından, ilgili şirketlerin SEDAŞ'a önceden haber vermesini ve planlı kesinti önleminin alınması gerektiğini belirtti.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "İnşaat alanlarında ya da ikamet edilen konutun çatısında çalışırken EKAT Yönetmeliği'ne göre emniyet mesafesi uygun olan elektrik hattına temas edilmesi, balkonlardan halı silkeleme sırasında, iş makinesi ile inşaata beton dökümü yapılırken dikkatsizlik sonucu iletkenlere temas edilmesi veya çocuklarımızın elektrik direklerine tırmanması gibi durumlarda da can ve mal kayıpları yaşanmaktadır. Bu nedenle iş güvenliği kurallarına dikkat ederek çalışmaların yapılması, şebeke yakınında yapılan çalışmalarda da mutlaka şebekeye temas etmeyecek şekilde güvenli mesafede bulunulması hayati önem taşımaktadır. Güvenlik mesafesi belirlenirken enerji nakil hattı tellerinin rüzgarda salınımının da hesaba katılması, enerji nakil hatlarına yeterli güvenlik mesafesi bırakılamıyorsa hattın akımının kesilmesi için SEDAŞ'tan onay ve izinler alınması gerekmektedir" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SEDAŞ'tan Elektrik Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

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