SEDAŞ\'tan Muhtarlara İletişim Toplantısı

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SEDAŞ, geleneksel muhtar dernek başkanları iletişim toplantısını Bolu'da gerçekleştirdi. Toplantıda bölgenin altyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları masaya yatırıldı.

SEDAŞ'ın ev sahipliğinde Bolu Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya; SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Bolu Bölge Müdürü Serkan Yiğit, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, SEDAŞ Yatırım Planlama Müdürü Ayşegül Kaya, Bolu bölge yöneticileri, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Özdoğan ve muhtar dernek başkanları katıldı.

SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, bölgesel elektrik altyapısının güçlendirilmesi, ilave trafo talepleri, şebekelerin yenilenmesi, gerilim düşüklüğü yaşanan bölgelerin tespiti, hatlara temas eden ağaçların budanması, aydınlatma talepleri, yatırım planları ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan talepler ele alındı. Odyakmaz, "SEDAŞ olarak muhtarlarımızın talep ve önerilerine büyük değer veriyoruz. Bu toplantılar, bölgesel elektrik dağıtım hizmetlerimizi daha da iyileştirmek ve toplumumuzun beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için bir fırsat sunuyor. Muhtarlarımızın görüşleri ve önerileri, gelecekteki projelerimizi şekillendirmemize yardımcı oluyor. İletişim toplantımıza katılım sağlayan tüm muhtar dernek başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - BOLU