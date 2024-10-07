SEDAŞ'tan Muhtarlara İletişim Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

SEDAŞ'tan Muhtarlara İletişim Toplantısı

SEDAŞ\'tan Muhtarlara İletişim Toplantısı

SEDAŞ, Bolu'da muhtar dernek başkanlarıyla bölgenin elektrik altyapısını değerlendirip projeleri tartıştı.

07.10.2024 13:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SEDAŞ, geleneksel muhtar dernek başkanları iletişim toplantısını Bolu'da gerçekleştirdi. Toplantıda bölgenin altyapı, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları masaya yatırıldı.

SEDAŞ'ın ev sahipliğinde Bolu Bölge Müdürlüğünde gerçekleşen toplantıya; SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz, SEDAŞ Dağıtım Operasyonları Direktörü Burhan Ak, SEDAŞ Bolu Bölge Müdürü Serkan Yiğit, SEDAŞ Kurumsal İletişim ve Müşteri İlişkileri Müdürü Efsun Ergin, SEDAŞ Yatırım Planlama Müdürü Ayşegül Kaya, Bolu bölge yöneticileri, Bolu Muhtarlar Derneği Başkanı Aydın Özdoğan ve muhtar dernek başkanları katıldı.

SEDAŞ İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, bölgesel elektrik altyapısının güçlendirilmesi, ilave trafo talepleri, şebekelerin yenilenmesi, gerilim düşüklüğü yaşanan bölgelerin tespiti, hatlara temas eden ağaçların budanması, aydınlatma talepleri, yatırım planları ve önümüzdeki süreçte yapılması planlanan talepler ele alındı. Odyakmaz, "SEDAŞ olarak muhtarlarımızın talep ve önerilerine büyük değer veriyoruz. Bu toplantılar, bölgesel elektrik dağıtım hizmetlerimizi daha da iyileştirmek ve toplumumuzun beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için bir fırsat sunuyor. Muhtarlarımızın görüşleri ve önerileri, gelecekteki projelerimizi şekillendirmemize yardımcı oluyor. İletişim toplantımıza katılım sağlayan tüm muhtar dernek başkanlarımıza teşekkür ederim" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Enerji, Yerel, Yaşam, Sedaş, bolu, Son Dakika

Son Dakika Yerel SEDAŞ'tan Muhtarlara İletişim Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 5 haftadır gol yemeyen kaleci, maçtan çıkıp nişanlandı 5 haftadır gol yemeyen kaleci, maçtan çıkıp nişanlandı
14:57 Fatih’te İkbal Uzuner’in Babası Hasan Uzuner’in İfadesi Ortaya Çıktı Fatih'te İkbal Uzuner'in Babası Hasan Uzuner'in İfadesi Ortaya Çıktı
13:31 Bakan Uraloğlu Discord’u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil Bakan Uraloğlu Discord'u radara aldı: İçeriğine bakınca dehşete düşmemek mümkün değil
12:54 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
11:57 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti
01:44 Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
00:12 İsrail’den Beyrut’a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah’tan şiddetli misilleme İsrail'den Beyrut'a peş peşe yoğun bombardıman, Hizbullah'tan şiddetli misilleme
23:35 Sur canisi Semih Çelik’in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı Sur canisi Semih Çelik'in sıkça girdiği forum sayfası erişime kapatıldı
23:25 Giovanni van Bronckhorst’dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf Giovanni van Bronckhorst'dan puan kaybı sonrası çarpıcı itiraf
23:08 Okan Buruk’tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler Okan Buruk'tan Giovanni van Bronckhorst için olay sözler
22:50 Erden Timur’dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj Erden Timur'dan Galatasaraylı taraftarlara çok konuşulacak mesaj
22:33 Sur canisinin şokunu atlamadan ’Bari onu kurtaralım’ çığlığı: Senin kafanı keserim Sur canisinin şokunu atlamadan 'Bari onu kurtaralım' çığlığı: Senin kafanı keserim
21:50 Kız yurdunda panik Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı Kız yurdunda panik! Telleri aşarak girdi, kampüsteki kızlar bağırınca kaçtı
21:40 İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler İlçe Tarım Müdür Vekili makamında öldürüldü, katil zanlısı için limanda hareketli saatler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2024 15:21:18. #1.12#
SON DAKİKA: SEDAŞ'tan Muhtarlara İletişim Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.