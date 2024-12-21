Sednaya'da Esad Zulmü Belgelendi - Son Dakika
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Sednaya'da Esad Zulmü Belgelendi

Türkiye Gençlik Platformu, Esad'ın işkence merkezi Sednaya'yı görüntüleyerek zulmü duyurdu.

21.12.2024 09:38
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Türkiye Gençlik Platformu, Esad zulmünü dünyaya anlatmak için Sednaya Hapishanesine girdi.

Esad ailesinin işkence merkezi olarak anılan, insanlık onurunu yerle bir eden, adı duyulduğunda bile korku oluşturan, Hafız Esad tarafından inşa edilen ve oğlu Beşar Esad'a miras kalan Sednaya Hapishanesi, Türkiye Gençlik Platformu tarafından görüntülendi.

Hafız Esad tarafından yapımına başlanan Sednaya Hapishanesi, 6 yıl süren çalışmalar sonucunda Şam'ın 30 kilometre kuzeyinde bulunan alana inşa edildi. Esad zulmünü devirmek isteyen muhalif gruplar, Şam2ı kurtardıktan sonra ilk olarak Sednaya Hapishanesine giderek gizli zindanlarda tutulan insanları özgürlüğüne kavuşturdu.

Yapılan araştırmalarda sadece son 10 yılda 40 bin kişinin idam edildiği, yüz binlerce insanın işkenceye maruz kaldığı, serbest bırakılan mahkumların ise hafızasını yitirdiği bu işkence merkezini daha iyi anlatmak adına yola çıkan Türkiye Gençlik Platformu, Esad ailesinin karanlık yüzünü gün yüzüne çıkardı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Politika, Gençlik, Türkiye, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sednaya'da Esad Zulmü Belgelendi - Son Dakika

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