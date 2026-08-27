SEEBRIG Tugayı\'nın Komuta Devir Teslim Töreni İstanbul\'da Gerçekleşti

Güneydoğu Avrupa Tugayı'nın (SEEBRIG) 27'nci kuruluş yıldönümü ve komuta devir teslim töreni İstanbul'da gerçekleştirildi. Tugayın komutası Arnavutluk'tan Bulgaristan'a devredilirken, Kuzey Makedonya'dan Türkiye'ye taşınan SEEBRIG Karargahı 2032 yılına kadar İstanbul'da görev yapacak.

Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Aktivasyon, Komuta Devir Teslim ve Tugayın 27'nci kuruluş yıldönümü ve tugay karargahının Türkiye'de konuşlandırılması münasebetiyle devir teslim töreni yapıldı. Türkiye, Bulgaristan, Arnavutluk, Yunanistan, Kuzey Makedonya ve Romanya'nın yer aldığı çok uluslu karargahın etkinliği İstanbul'da bulunan 3'üncü Kolordu Komutanlığı Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlası'nda gerçekleştirildi.

Törene Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet, 1. Ordu Komutanı Org. Bahtiyar Ersay, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Rasim Yaldız, SEEBRIG Tugay Komutanı Bilbil Bitri, komuta görevini devralacak olan Bulgaristanlı Tuğgeneral Ivan Malamov ve üst düzey askeri ve sivil yetkililer katıldı. Arnavutluk'un yürüttüğü komuta görevi Bulgaristan'a devredildi.

Daha önce Kuzey Makedonya'da konuşlanan karargah, 2032 yılına kadar Türkiye'de görev yapacak. Tugayın komutası 3 yıl boyunca Bulgaristan tarafından yürütülecek. Üç yıllık sürenin ardından komuta görevi Kuzey Makedonya'ya devredilecek.

Tören üye ülkelerin ulusal marşlarının okunması ile başladı. Ulusal marşların okunmasının ardından SEEBRIG Tugay Komutanı Arnavutluk'lu Tuğgeneral Bilbil Bitri, SEEBRIG Tugay Komutanlığı görevini Bulgaristan'lı Tuğgeneral Ivan Malamov'a devretti.

"Bu gelişme, ülkemizin bölgesel barış ve istikrara verdiği öneminin somut bir göstergesidir"

Devir teslim törenin ardından konuşan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, SEEBRIG'ın kuruluş amacından bahsederken, SEEBRIG'ın 27 yıldır Güneydoğu Avrupa'da görev yaptığını dile getirdi. Orgeneral Tokel, "Bugün, Güneydoğu Avrupa Tugayı (SEEBRIG) Karargahının 2026-2032 döneminde ülkemizde konuşlanmak üzere Türkiye'ye yeniden taşınması kapsamında; SEEBRIG Aktivasyon, Komuta Devir Teslim ve 27'nci Yıl Dönümü Töreni münasebetiyle sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi, katılımcı ülkeler arasında askeri iş birliğinin geliştirilmesi ve birlikte çalışabilirliğin artırılması amacıyla teşkil edilen SEEBRIG, 27 yıldır Güney-Doğu Avrupa'da barış, güven ve dayanışmaya katkı sunan önemli bir, çok uluslu askeri yapı olarak görev yapmaktadır. 2007-2011 yılları arasında ülkemizde konuşlanan SEEBRIG Karargahı, 15 yılın ardından Orgeneral Muharrem Mazlum İskora Kışlasına intikal ederek, 3 Ağustos 2026 tarihinde tam harekat kabiliyetine ulaşmış ve Türkiye'deki görevine yeniden başlamıştır. Bu gelişme, ülkemizin bölgesel barış ve istikrara verdiği önemin, çok uluslu askeri iş birliğine olan güçlü desteğinin ve üstlendiği sorumlulukları kararlılıkla yerine getirme iradesinin somut bir göstergesidir" diye konuştu.

"Karargahın ülkemizde yeniden konuşlanmasıyla çalışabilirliğin daha ileri bir seviyeye taşınacağına inanıyorum"

SEEBRIG'in geniş bir yelpazede üstlendiği görevleri dile getiren Orgeneral Tokel, "Aynı zamanda bugün icra edilen komuta devir teslimi, SEEBRIG bünyesinde görev ve sorumlulukların kesintisiz bir şekilde devamının da bir ifadesidir. Öncelikle, SEEBRIG Karargahına bugüne kadar müttefiklik anlayışı içerisinde başarıyla ev sahipliği yapan Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'ne ve görevini devreden Tuğgeneral Bilbil Bitri'ye sunduğu kıymetli hizmetler için teşekkür ediyor, görevi devralan Tuğgeneral Ivan Malamov'a yeni görevinde başarılar diliyorum. SEEBRIG; barışı destekleme harekatlarından insani yardım ve afetlere müdahale faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede üstlendiği görevlerle, katılımcı ülkelerin müşterek hareket edebilme kabiliyetine önemli katkılar sunmaktadır. Karargahın ülkemizde yeniden konuşlanmasıyla; ortak eğitim, planlama ve koordinasyon faaliyetlerinin daha da gelişeceğine, kazanılan tecrübelerin paylaşılmasıyla birlikte çalışabilirliğin daha ileri bir seviyeye taşınacağına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

"Güvenlik ortamının hızla değiştiği, risk ve tehditlerin giderek çeşitlendiği günümüzde, hiçbir ülkenin güvenliğinin bağımsız düşünülemeyeceği açıktır"

Farklı ülkelerdeki askerlerin aynı karargah çatısı altında ülkeler arasındaki güveni ve dayanışmayı arttıracağının altını çizen Orgeneral Tokel, "Farklı ülkelerden silah arkadaşlarımızın aynı karargah çatısı altında, ortak hedefler doğrultusunda görev yapması; ülkelerimiz arasındaki karşılıklı güven ve dayanışmayı artırarak köklü iş birliğimizi daha da pekiştirecektir. Güvenlik ortamının hızla değiştiği, risk ve tehditlerin giderek çeşitlendiği günümüzde, hiçbir ülkenin güvenliğinin bölgenin güvenliğinden bağımsız düşünülemeyeceği açıktır. Bu anlayışla SEEBRIG'in, 27 yıllık kurumsal birikimi ve katılımcı ülkelerin ortak iradesiyle, önümüzdeki dönemde de bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Karargahın ülkemize taşınmasında ve bugünkü törenin icra edilmesinde emeği geçen personelimize ve kıymetli müttefiklerimize teşekkür ederim. SEEBRIG'in 27'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor; Karargahın yeni görev döneminin ülkemiz, katılımcı ülkeler ve bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görevi devralan Tuğgeneral Ivan Malamov başta olmak üzere SEEBRIG bünyesinde görev yapacak tüm personele başarılar diliyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyor, sağlık ve esenlikler diliyorum" şeklinde konuştu.

Tören çekilen aile fotoğrafının ardından sona erdi.