İzmir Büyükşehir\'den Seferihisar\'ın altyapısına 140 milyon liralık yatırım

İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar'ın altyapısını güçlendirecek 140 milyon liralık yatırımı hayata geçiriyor. Düzce Mahallesi'nde süren çalışmalar kapsamında ilçeye 19 kilometreyi aşkın atık su şebeke ve iletim hattı kazandırılacak, kurulacak yeni terfi merkezleriyle altyapı kapasitesi güçlendirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Seferihisar'ın geleceğine yön verecek önemli bir altyapı yatırımını sürdürüyor. 140 milyon liralık proje kapsamında ilçenin atık su şebeke ve iletim hatları yenilenirken, uzun yıllar hizmet verecek modern ve güçlü bir altyapı sistemi kuruluyor. Çalışmalar kapsamında toplam 19 kilometre atık su şebeke ve iletim hattı ile 4 ıslak tip baca içi terfi merkezi inşa edilecek.

Çalışmalar Düzce Mahallesi'nde sürüyor

Düzce Mahallesi'nde devam eden imalat çalışmalarının ardından ekipler, Ağaçeşmesi bölgesinde çalışmalara başlayacak. Haziran 2027'de tamamlanması planlanan altyapı yatırımıyla ilçenin altyapı kapasitesi önemli ölçüde artırılacak. İZSU'nun hayata geçirdiği proje sayesinde Seferihisar'ın mahalleleri daha modern, sağlıklı ve dayanıklı bir altyapı sistemine kavuşacak. - İZMİR