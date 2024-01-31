Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Coşkuyla Karşılandı

Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek yerel seçimler için Seferihisar'da mevcut başkan İsmail Yetişkin'i yeniden aday gösterdi. Kararın ardından Ankara'dan dönen Yetişkin, Seferihisarlılar tarafından coşkuyla karşılandı. Meşaleler yakan vatandaşlar, "Seferihisar seninle durma ilerle" pankartı açtı.

SEFERİHİSARLILARA TEŞEKKÜR

Ailesiyle birlikte ilçe meydanında kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Yetişkin, "Buradan Seferihisar'a beni layık gören başta CHP Genel Başkanımız Özgür Özel'e, Parti Meclisi ve MYK üyelerimize bir kez daha teşekkür ederim. Ama asıl Seferihisar halkına teşekkür borcum var. Bugün yeniden bir seçim sürecinde daha kol kola, omuz omuza bir aradaysak bunun mimarı sizlersiniz" dedi.

"SEFERİHİSAR İÇİN YENİDEN"

Seferihisar için yeniden ayağa kalkıp yola çıktıklarını söyleyen Yetişkin, "Hayata geçireceğimiz her projede, atacağımız her adımda ve tüm hizmetlerimizde Seferihisarlıların imzası olacak" diye konuştu.