Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin İzmir İl Kültür Turizm Müdürü\'nü ziyaret etti

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin göreve yeni başlayan İzmir İl Kültür Turizm Müdürü Fahrettin Kerem Çevik'i ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) temsilcilerinin de olduğu görüşmede Seferihisar'da turizmin 12 aya çıkarılması, Teos Antik Kenti'nin kültür turizmi açısından değerlendirilmesi, İon Rotası ve Seferihisar'ın uluslararası alanda daha fazla tanıtılması konusunda ortak çalışma planları yapıldı.

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile en yakın çalışan belediyelerden biriyiz"

Ziyaret hakkında konuşan Başkan Yetişkin, "Turizm potansiyeli olan bölgelerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yakın çalışması çok önemli. Özellikle Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), GoTürkiye markası ile Türkiye'nin uluslararası tanıtımında çok büyük bir yere sahip. Seferihisar Belediyesi olarak yaklaşık iki yıldır bakanlık ve TGA ile çok yakın çalışıyoruz. Hatta en yakın çalışan belediyelerden biriyiz diyebilirim. Geçtiğimiz sene Dionysos Şenliği'nde bakanlık şenliğe partner olmuştu. Bu sene de olması için görüşmemizi sağladık. Aynı zamanda seçim sürecinde sözünü verdiğimiz Avrupa Konseyi Zeytin Ağacı Rotası ve Teos Bağ Rotası projeleri için de bakanlık ile birlikte çalışmaya başladık. 12 aya ve tüm Seferihisar'a yayılan, hem yerli halkın hem de esnafın yüzünü güldüren bir turizm için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu vesile ile yeni il müdürümüz Fahrettin Kerem Çevik'e bir kez daha hayırlı olsun." dedi. - İZMİR