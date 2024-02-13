Seferihisar Belediyesi, 50 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet verecek olan SeferiÇınar Yaş Alma Merkezi\'ni açtı

Seferihisar Belediyesi, 50 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmete edecek olan SeferiÇınar Yaş Alma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, SeferiÇınar Yaş Alma Merkezi"nin kapısı 50 yaş üstü tüm hemşerilerimize sonuna kadar açık olacak. Buraya yalnızca bir çay içmek, muhabbet etmek, gazetenizi okumak için de uğrayabilirsiniz ya da satranç, müzik, felsefe, doğa yürüyüşleri gibi etkinliklere katılmak, beslenme danışmanlığı, doktor bilgilendirme gibi hizmetlerden yararlanmak için de ziyaret edebilirsiniz. Burada bir kütüphanemiz de olacak" dedi.
Seferihisar Belediyesi, 50 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmete edecek olan SeferiÇınar Yaş Alma Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bu merkeze gelen vatandaşlar satranç, akıl oyunu, okuma grupları, felsefe etkinliği, müzik/koro grubu, doktor bilgilendirme hizmeti, psikolojik danışmanlık ve aile danışmanlığı, beslenme uzmanı, fiziksel aktivite, doğa yürüyüşü, yazma atölyesi gibi çok sayıda aktiviteye katılabilecek.
50 Yaş ve üzeri Seferihisarlı vatandaşların kendi yaşıtları ile hem sağlık hem sosyalleşme adına bir araya gelecekleri merkezde, Satranç, Akıl Oyunu, Okuma grupları, Felsefe etkinliği, Müzik/koro grubu, Doktor bilgilendirme hizmeti, Psikolojik danışmanlık ve Aile danışmanlığı, Beslenme Uzmanı, Fiziksel aktivite, Doğa yürüyüşü, yazma atölyesi yer alıyor.
"ÇINARLARIMIZA ARMAĞINIMIZDIR"
Hizmete açılan merkezi, Seferihisar'ın sosyal açıdan daha keyifli yaşam sunabilmesi ve bir nesli günümüze taşıyan çınarlara atfettiklerini belirten Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, şunları kaydetti: "SeferiÇınar Yaş Alma Merkezi"nin kapısı 50 yaş üstü tüm hemşerilerimize sonuna kadar açık olacak. Buraya yalnızca bir çay içmek, muhabbet etmek, gazetenizi okumak için de uğrayabilirsiniz. ya da satranç, müzik, felsefe, doğa yürüyüşleri gibi etkinliklere katılmak, beslenme danışmanlığı, doktor bilgilendirme gibi hizmetlerden yararlanmak için de merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. Burada bir kütüphanemiz de olacak. Burası bir buluşma noktası olduğu için kütüphanedeki kitapları da hep beraber toplayalım dedik.
Bu sebeple bugün bir kitap kampanyası da başlatıyoruz. Hatta ilk kitap bağışını da ben yapıyorum. Sizler de komşularınızla paylaşmak istediğiniz kitapları bağışlarsanız çok seviniriz. Merkezin açılışında büyük emeği olan tüm Seferihisar Belediyesi emekçilerine çok teşekkür ederim. Elinize, emeğinize sağlık."
BAŞKANDAN KİTAP BAĞIŞI
Başkan Yetişkin açılış konuşmasında, SeferiÇınar'da vakit geçiren her vatandaşın kolaylıkla erişebileceği birçok kıymetli kitap bağışladığını duyurdu.
Konuşmaların ardından kurdela kesilerek, "Yaş Alma Merkezi" hizmete açıldı. Seferihisarlılar merkeze büyük ilgi gösterdi.
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