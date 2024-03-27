Seferihisar Belediyesi Emeklilere 2 Bin TL Destek Verdi

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Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede yaşayan emeklilere 2 bin TL destek vereceklerini duyurmuştu. İlçede başvuru şartlarını sağlayan 135 emekli vatandaşın hesabına, Seferihisar Belediyesi tarafından 2 bin TL yatırıldı.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçede yaşayan emeklilere 2 bin TL destek vereceklerini açıklamıştı. Seferihisar Belediyesi Sosyal Destek Birimi'ne başvuruda bulunan ve şartları sağlayan 135 emekli vatandaşın hesabına, 2 bin TL destek ödemesi yapıldı. Ramazan ayında desteği alan emekliler büyük mutluluk yaşadı.

"DESTEĞE DEVAM"

Başkan Yetişkin, "Sözümüzü kısa sürede yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mübarek Ramazan ayında bu destek, emeklilerimize bereket getirsin, hayırlı olsun. Seferihisar'da, kimse ekonomik krizin yükünü taşımasın diye annelerimize, çocuklarımıza, gençlerimize, yaşlılarımıza sosyal belediyecilik anlayışıyla destek vermeye ve çalışmaya devam edeceğiz" dedi.