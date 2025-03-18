Seferihisar\'da zaferin 110. yılı törenle kutlandı

Seferihisar ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 110. yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Seferihisar Şehitliği'ndeki program, şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Seferihisar İMKB Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin hazırladığı Çanakkale Zaferi etkinliği ile devam eden programa Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ilçe protokolü, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kutlama programı Seferihisar Belediyesinin 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümüne özel düzenleyeceği kortej yürüyüşü ile devam edecek. Kortej saat 20: 00'da Seferihisar Kapalı Pazar Yeri'nden başlayacak. Seferihisar Belediyesi ve Belediye Başkanı İsmail Yetişkin sosyal medya hesaplarından yayınladığı mesajda tüm vatandaşları kortej yürüyüşüne davet etti. - İZMİR