'Şeffaf Oda' vatandaşların beğenisini topluyor - Son Dakika
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'Şeffaf Oda' vatandaşların beğenisini topluyor

02.03.2022 13:02
'Şeffaf Oda' vatandaşların beğenisini topluyor

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın, makam odasını bir ilk olarak Mevlana Mahallesi Meydanına taşıdığı "Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa" uygulaması vatandaşların büyük beğenisiyle karşılanıyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın, makam odasını bir ilk olarak Mevlana Mahallesi Meydanına taşıdığı "Şeffaf Oda'da Başkanla Baş Başa" uygulaması vatandaşların büyük beğenisiyle karşılanıyor. Uygulamayla Başkan Yalçın ile görüşen vatandaşlar odadan memnun ayrılıyor.

Bu hafta yedincisi gerçekleşen Şeffaf Oda uygulaması yine vatandaşın yoğun ilgisiyle sürdü. Uygulama kapsamında sabahın ilk saatlerinde odaya gelen Başkan Yalçın, vatandaşlarla bir araya gelerek istek ve önerileri dinleyip not aldı. Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu uygulamayla vatandaşlar her çarşamba Mevlana Mahallesi'nde Başkan Yalçın ile yüz yüze görüşme fırsatı buluyor. Her kesimden vatandaşın geldiği Şeffaf Oda'da bu hafta bir anaokulu öğrencileri Başkan Yalçın ile görüşmeye geldi. Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede renkli görüntüler ortaya çıktı.

Vatandaşların istek ve taleplerine anında çözüm bulan Başkan Yalçın, Şeffaf Oda uygulamasının klasikleştiğini kaydetti.

Başkan Yalçın ile Şeffaf Oda'da görüşülen Ömer Özdemir isimli vatandaş, "Başkanımız çok güzel karşıladı. Her şeyden önce bu Şeffaf Oda güzel olmuş. Neden? Başkanımızdan randevu istiyorduk ancak işleri yoğun olduğundan, genellikle belediye dışında sahada çalıştığından bize randevu sırası gelmiyordu. Bu bir fırsat oldu geldik. Ben bu modeli sevdim. Derdimizi anlattık, karşılıklı konuştuk. Çok güzel bir hizmet" dedi.

Akif Gülkaya isimli bir başka vatandaş ise Şeffaf Oda uygulamasından övgüyle bahsederek, "Gerçekten çok güzel bir uygulama olmuş. Halkın başkanla direkt görüşme imkanı sağlanmış. Çok iyi bir şey. Sağ olsun başkanımız da bizi yakın ilgi ve alaka ile karşıladı. Allah razı olsun. İşi rast gelsin" diye konuştu. - KAYSERİ

'Şeffaf Oda' vatandaşların beğenisini topluyor
'Şeffaf Oda' vatandaşların beğenisini topluyor

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Mustafa Yalçın, Talas, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 'Şeffaf Oda' vatandaşların beğenisini topluyor - Son Dakika


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