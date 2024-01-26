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Kardeşi Devraldı: Şehit Polis Önder Ertaş Anısına Bayrak Geleneği Sürüyor - Son Dakika
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Kardeşi Devraldı: Şehit Polis Önder Ertaş Anısına Bayrak Geleneği Sürüyor

Van'da teröristler ile girdiği çatışmada 2016 yılında şehit olan Kozanlı özel harekat polisi Önder Ertaş anısına 100. Yıl Ormanı'nda Mustafa Yılmaz tarafından sancak yapılıp bayrak dikildi. Geçtiğimiz günlerde Yılmaz hayatını kaybedince, sancağa bayrak dikme geleneğini kardeşi devraldı.

Kardeşi Devraldı: Şehit Polis Önder Ertaş Anısına Bayrak Geleneği Sürüyor
26.01.2024 - 11:06,  Güncelleme: 11:10
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Van'da teröristler ile girdiği çatışmada 2016 yılında şehit olan Kozanlı özel harekat polisi Önder Ertaş anısına 100. Yıl Ormanı'nda Mustafa Yılmaz tarafından sancak yapılıp bayrak dikildi. Geçtiğimiz günlerde Yılmaz hayatını kaybedince, sancağa bayrak dikme geleneğini kardeşi devraldı.

Kozanlı şehit özel harekat polisi Önder Ertaş anısına Kozan'ın Karacaoğlan Mahallesi'ndeki 100. Yıl Ormanı'na Mustafa Yılmaz tarafından sancak dikilerek bayrak konuldu. Yılmaz, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti. Bunun üzerine bayrak geleneğini üstlendiğini kaydeden ölen gencin kardeşi Adem Yılmaz, "Bu bayrağı daha önce rahmetli abim Mustafa Yılmaz buraya dikiyordu. Kardeşim bayrak sevdalısıydı ve sürekli burada dalgalandırırdı. Mahallemizin sakini Önder Ertaş abimiz Van'da özel harekat polisiydi ve şehit oldu. Tüm vatan uğruna şehit olan Çanakkale'den bu yana şehit olan ve en güzel mertebeye ulaşan şehitlerimiz için bunu gönüllü olarak yapıyoruz. Onların sayesinde bu bayrağın gölgesinde yaşıyoruz. Tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" dedi.

Mahalle sakinlerinden Samet Farsak ise, "Bayrağı şehit Önder Ertaş adına sürekli yeniliyoruz. Bayrağımız yağmurdan, rüzgardan yıpranmıştı ve eskimişti. Biz de şehidimizin anısına mahallemizin gençleri ile birlikte bayrağımızı Kozan Belediyesinden talep ettik ve bugün yeniledik" diye konuştu.

Mahalle sakini Şahin Kurt ise tüm şehitleri rahmetle andıklarını kaydederek, "Şehidimiz Önder Ertaş'ın adına mahallemizde dalgalanan bayrak yıpranmıştı tüm şehitlerimiz adına al bayrağımızı yeniledik gururluyuz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İHA

Mustafa Yılmaz, Kozan, Van, Güvenlik, Terör, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kardeşi Devraldı: Şehit Polis Önder Ertaş Anısına Bayrak Geleneği Sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kardeşi Devraldı: Şehit Polis Önder Ertaş Anısına Bayrak Geleneği Sürüyor - Son Dakika
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