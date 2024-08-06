Pençe-Kilit Operasyonu Şehidi Mehmet Ali Horoz\'un Vasiyeti Gerçekleşti

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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti Tanzanya'nın Mgambojuu köyünde gerçekleşti. 22 Haziran'da şehit olan kahraman şehidin, "Afrika ülkesinde su kuyusu açtırılması" vasiyeti üzerine Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, Afrika'nın hemen her bölgesinde, "Akıllı Köy" modeliyle yıllardır çalışan ve 1 milyondan fazla Afrikalıya geçim imkanları sağlayan Su Savaşçıları Vakfı'yla temasa geçti. Vakfın yer tespiti yapmasının ardından çalışmalar 23 Haziran günü başlatıldı. 1 buçuk ayda tamamlanan çeşmeyle birlikte Mgambojuu köyünde yüzler güldü.

Dünya üzerinde en fakir 15 ülkeden biri olan Tanzanya'da kuyunun açılması Mgambojuu köyünde büyük sevince neden oldu. Köyün çocukları ve kadınlarının Şehit Mehmet Ali Horoz çeşmesinin önünde sevinçleri ve mutlulukları gözlerden kaçmadı.

"Şehitlerimizin vasiyeti başımızın üstünde"

Başkan Çerkez, "Şehidimiz Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti başımızın üstündedir. Şehit olmadan üç gün önce çekilen görüntüleri izlediğimde çok üzülmüştüm. Vasiyetinin yerine getirilmesi bizim için bir görevdi. Şehitlerimiz için ne yapsak haklarını ödeyemeyiz" diye konuştu.

"Eğer şehit olursam"

Arkadaşları tarafından şehit olmadan 3 gün önce kaydedilen görüntülerde Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz, "Volkan" isimli arkadaşının rüyasında kendisini şehit olarak gördüğünü anlattı. Şehidin, "Eğer ben şehit olursam bir Afrika ülkesine su kuyusu açtırmanızı rica ediyorum sizden. Allah hepimizin yardımcısı olsun" sözleri yürekleri dağlamıştı.

56 milyon nüfuslu ülkede temiz suya erişememe oranı yüzde 63.42

56 milyon nüfuslu Tanzanya'nın neredeyse 20 milyonunun açlık sınırında olduğu belirtilen ülkenin yüzde 63.42'si temiz suya, yüzde 82.78'i ise sağlık hizmetlerine erişemiyor. Dünyanın en fakir 15 ülkesinden biri olan Tanzanya'da nüfusun üçte ikisi günlük 1.25 doların altında yaşam mücadelesi veriyor. Afrika'nın birçok bölgesinde "Akıllı Köy" modeliyle çalışan İDEA Universal Derneği ve Su Savaşçıları Vakfı Başkanı Hayri Dağlı'nın başlattığı hareket, Asya ve Afrika'da 7 ülkede açlık, temiz su ve enerji sorunlarının çözümü için çalışıyor. Bu güne kadar 1 milyon insanın hayatını değiştirdiklerini dile getiren Dağlı, "Bize destek olan, omuz veren herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum"

Şehidin babası Kalender Horoz, Türkiye'nin her tarafından oğlunun vasiyetini yerine getirenlere teşekkür ederek, "Evladımın vasiyetini yerine getiren herkesten Allah razı olsun. Oğlumun adına yapılan su kuyusunun görüntülerini izledim o mutluluğu sadece ben bilirim. Allah o topraklarda yaşayanları susuz vatansız bırakmasın. Allah'ım herkesin hayırlılarını kabul eder inşallah. Oğlumun şehit olduğu haberinin ardından arkadaşlarının çektiği videonun sosyal medyaya düşmesinin ardından çok sayıda arayan oldu. Bunlardan biri de Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez'di. Başkan Çerkez, oğlumun vasiyetini Tanzanya'nın bir köyünde hayata geçirmiş. Allah'ım ondan razı olsun. Bizi yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL