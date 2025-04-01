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Kayseri Şehir Bülteni Dijitalde

Kayseri Şehir Bülteni Dijitalde

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana yayımladığı Şehir Bülteni'nin 63'üncü sayısını dijital olarak vatandaşlarla buluşturdu.

01.04.2025 12:17  Güncelleme: 12:18
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2010 yılından bu yana yayımladığı Şehir Bülteni'nin 63'üncü sayısını dijital olarak vatandaşlarla buluşturdu. Belediye hizmetleri ve projeleri artık cep telefonu, tablet ve bilgisayar üzerinden kolayca takip edilebilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şeffaf ve erişilebilir belediyecilik anlayışıyla, hizmetlerini vatandaşlara duyurmaya devam ediyor. 2010 yılından bu yana düzenli olarak yayımlanan Şehir Bülteni'nin 63'üncü sayısı, dijital platformda yayınlanarak vatandaşların erişimine sunuldu.

Bu sayıda, "Gerçek Belediyecilik Vizyonu" manşetiyle dikkat çeken Şehir Bülteni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayseri ziyaretinde hitap ettiği gerçek belediyeciliğe vurgu yapıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bültende yer alan başyazısında, "Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı ve bizlere talimatları doğrultusunda önümüze ışık tutan 'gerçek belediyecilik vizyonu'nu sizlere layık bir şekilde hizmete dönüştürmekten büyük mutluluk duyduğumuzu da paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç gelişen, güzelleşen kentte başta altyapı yatırımları ve projeler olmak üzere insana hizmet noktasında ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak orada yer aldıklarını, bu yolda kararlılıkla yürüyeceklerini kaydetti.

63'üncü sayıda ayrıca, Başkan Büyükkılıç'ın vizyon projelerinin yanı sıra, Ulaşım A.Ş., KAYMEK, Erciyes A.Ş. ve KASKİ'nin yürüttüğü faaliyetler de detaylı bir şekilde yer aldı.

Vatandaşlar, Şehir Bülteni'nin dijital yayınına Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesi olan www.kayseri.bel.tr üzerinden ulaşabiliyor. Böylece Kayserililer, belediyenin gerçekleştirdiği projeler ve hizmetler hakkında cep telefonu, tablet veya bilgisayarları aracılığıyla kolaylıkla bilgi edinebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kayseri Şehir Bülteni Dijitalde - Son Dakika

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