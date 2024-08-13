Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Son 5 Yılda Bin 347 Ölümlü ve Yaralanmalı Kaza Yaşandı - Son Dakika
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Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Son 5 Yılda Bin 347 Ölümlü ve Yaralanmalı Kaza Yaşandı

Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Son 5 Yılda Bin 347 Ölümlü ve Yaralanmalı Kaza Yaşandı

Son dönemde şehirlerarası yolcu taşımacılığında kaza haberleri sıklaşıyor. Son 5 yılda ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 67 artış gösterdi. Kazaların oluş şekillerinde en fazla görülen tür yoldan çıkma oldu. İlk 7 ayda ise 180 kaza yaşandı. Ayrıca haberde en çok kullanılan otobüs markaları da yer aldı.

13.08.2024 14:36
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Şehirlerarası yolcu taşımacılığında son 5 yılda bin 347 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası yaşandı. Kazanın oluş şekillerinde yoldan çıkma en fazla görülen tür oldu.

Son dönemde şehirlerarası yolcu taşımacılığında kaza haberleri sıklaştı. En son Ağrı'dan İzmir'e giden yolcu otobüsü 9 Ağustos'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde köprü ayağına çarpıp ikiye ayrıldı, 9 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan yaşanan kazalar üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü 3 gündür karayollarında otobüsleri sıkı denetim altına aldı.

Son 5 yılda ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısı yüzde 67 artış gösterdi. 2020 yılında 218 otobüs kazası yaşanırken 2023 yılının tamamında 364 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası gerçekleşti. Yıllararasındaki artış yüzde 67 olarak hesaplandı.

Kazaların oluş şeklinde ilk sırada 'yoldan çıkma' yer aldı

Otobüs kazalarının oluş şekillerine bakıldığında en fazla kaza türü yoldan çıkma olarak görüldü. Sırasıyla yandan vurma, devrilme, savrulma takla karşılıklı çarpışma kaza türleri olarak yaşandı.

İlk 7 ayda 180 kaza yaşandı

Jandarma Genel Komutanlığı verilerinden elde edilen bilgilere göre yıllar içinde ölümlü ve yaralanmalı şehirlerarası otobüs kazaları sayısı belli oldu. Buna göre, 2020 yılında 218 adet, 2021 yılında 252 kez şehirlerarası otobüs kazası yaşandı. 2022 yılında 333 adet, 2023'te 364 adet ve 2024 yılının Ocak-Temmuz döneminde 180 ölümlü ve yaralanmalı otobüs kazası gerçekleşti.

En çok kullanılan markalar

Türkiye otobüs pazarında en büyük pay Mercedes-Benz Travego yer alıyor. Açık ara önde olan Mercedes Benz'i takip eden diğer markalar arasında; Setra, MAN, Neoplan, BMC, Otokar, Scania, Temsa bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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