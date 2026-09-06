Şehit ABD askerinin eşi Libby Klinner, savaş haklarının yok sayıldığını söyledi - Son Dakika
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Şehit ABD askerinin eşi Libby Klinner, savaş haklarının yok sayıldığını söyledi

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İran'a yönelik saldırılarda hayatını kaybeden ABD'li Binbaşı John A. Klinner'ın eşi Libby Klinner, ABD Hava Kuvvetleri'nin kendisini ilave sosyal haklardan yararlanmaya uygun görmediğini açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları sırasında hayatını kaybeden bir ABD askerinin eşi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Hava Kuvvetleri'nin kendisini ilave ödeme ve sosyal haklardan yararlanmaya uygun görmediğini belirtti. Klinner, "Eşim hayatını kaybetti çünkü bir savaştayız ama bana bunun teknik olarak bir savaş olmadığı söylendi. Hiçbir aile, hangi haklara sahip olduğunu anlayabilmek için devletin kullandığı terminoloji konusunda uzmanlaşmak zorunda bırakılmamalı" dedi.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden 18 ABD askerinin aileleri, yakınlarının savaşta hayatını kaybetmesi nedeniyle maaş ve sosyal yardımlardan faydalanabilmek için ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) bu hakların sağlanmasını talep ediyor.

İngiltere merkezli Daily Telegraph gazetesinin haberine göre Mart ayında Irak'ta düşen ABD'ye ait KC-135 tipi yakıt ikmal uçağında hayatını kaybeden Binbaşı John A. Klinner'ın eşi Libby Klinner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Hava Kuvvetleri'nin kendisini ilave sosyal haklardan yararlanmaya uygun görmediğini belirtti.

Klinner, bu kararın gerekçesinin ABD Kongresi'nin İran'a karşı yürütülen askeri faaliyetleri resmen "savaş" ilan etmemesi olduğunu ifade ederek, "Eşim hayatını kaybetti çünkü bir savaştayız ama bana bunun teknik olarak bir savaş olmadığı söylendi. Bazı haklardan faydalanamıyoruz, her şey nihayetinde bazı ilkelere dayanıyor" dedi.

Klinner yaptığı açıklamada, "Bu süreç bana, yas tutan bir ailenin, bunu yapabilecek en hazırlıksız olduğu bir anda sınıflandırmalar, terminoloji ve devlet bürokrasisiyle uğraşmasının ne kadar zor olabileceğini açıkça gösterdi" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir aile, devlet terminolojisinde uzmanlaşmak zorunda bırakılmamalı"

ABD'de aile yakınlarını askeri faaliyetler sırasında kaybeden kişilere takdim edilen Altın Yıldız ödülüne değinen Klinner, "Hiçbir Altın Yıldız ailesi, hangi haklara sahip olduğunu anlayabilmek için devletin kullandığı terminoloji konusunda uzmanlaşmak zorunda bırakılmamalı" dedi.

Klinner, "Alex, görevinin beraberinde getirdiği risklerin farkındaydı ve en kötü ihtimal gerçekleşirse ailesinin güvence altında olacağına inanıyordu" ifadelerini kullandı.

ABD Hava Kuvvetleri: "Söz konusu tazminat için resmi savaş ilanı şartı bulunmuyor"

Klinner'ın kısa sürede yoğun tepki toplayan paylaşımın ardından ABD Hava Kuvvetleri kendisiyle iletişime geçerek, eşinin son maaş ödemesinde risk ödemesi ile muharebe bağlantılı vergi muafiyetlerinin bulunduğunu açıkladı.

ABD'li yetkililer ayrıca, başlangıçta Klinner'a yanlış bilgi verildiğini kabul etti. Yetkililer, hayatını kaybeden eşinin son maaş ödemesinde aylık 225 dolar tutarındaki muharebe tazminatının yer aldığını, ancak bu ödemenin maaş bordrosunda yanlış kalem altında gösterildiğini belirtti. Söz konusu tazminatın, resmi bir savaş ilanı şartının bulunmadığı ifade edildi.

Trump: "İran ile yaşananlar aralıklı bir çatışma"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Eylül'de Beyaz Saray'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD'nin Vietnam'da 100 bin diğer çatışmalarda ise on binlerce insan kaybı yaşadığını ifade ederek, "İran ile yaşananların aralıklı bir çatışma olduğunu söyleyebilirim. Zaman zaman saldırılar düzenliyoruz" demişti.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance'in daha önce düzenlene bir basın açıklamasındaki ifadelerine ilişkin değerlendirmede bulunan Trump, "Başkan Yardımcısı'nın söylediklerini duydum ve ilginç buldum. Çünkü söyledikleri büyük ölçüde isabetli. Şu anda savaşmıyoruz. Çatışma yok. Hürmüz Boğazı'nı kontrol ediyoruz ve çok miktarda petrol çıkarıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ABD askerinin eşi Libby Klinner, savaş haklarının yok sayıldığını söyledi - Son Dakika

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