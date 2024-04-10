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Şehit aileleri bayramı buruk geçirdi

Vatani görevde şehit düşen evlatlarını Ramazan Bayramı'nda da yalnız bırakmadılar

Şehit annesi Şahinde Kaya:

"Bu acı olduktan sonra eski bayram heyecanımız kalmadı"

"Allah öyle istemiş, yapacak bir şey yok"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nı buruk geçiren şehit aileleri, günün erken saatlerinden itibaren şehit evlatlarının kabrinin başına giderek gözyaşları döktü.

Ramazan Bayramı'nı çoğu kişi akraba ziyaretleriyle geçirirken şehit aileleri kabir başındaydı. Vatanları için görev yaparken şehit düşen evlatlarını bayramda yalnız bırakmayan aileler, günün erken saatlerinden itibaren ziyaret etmeye başladıkları şehitliklerden dakikalarca ayrılamadı. Evlatları için gözyaşları içerisinde Kur'an-ı Kerim ve dua okuyan şehit aileleri, yaşadıkları acının ardından kendileri adına bayramın eskisi gibi heyecanlı olmadığını belirtti. Şehit Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın annesi Şahinde Kaya da evladının Eskişehir Hava Şehitliği'nde bulunan kabrinin başında duygu dolu anlar yaşadı.

"Bu acı olduktan sonra eski bayram heyecanımız kalmadı"

11 Şubat 2019 tarihinde İstanbul Çekmeköy'de içerisinde bulunduğu askeri helikopterin bir site içerisine düşmesi sonucunda şehit düşen Eskişehirli Astsubay Başçavuş İlyas Kaya'nın annesi Şahinde Kaya, "Bayram geliyor, ama bizim için öyle çok olayı yok. Yine yapıyoruz, buraya gelip gidiyoruz. Bu acı olduktan sonra eski bayram heyecanımız kalmadı. Bizimle gidecek bu acı. Bayram eskiden heyecanlı oluyordu ama şimdi olmuyor. Yine iyi kötü hazırlanıyoruz ama eski tadı yok. Benim oğlum bayramdan 1 gün önce eşiyle birlikte geliyordu, bayram o zaman daha iyi oluyordu. Şimdi öyle yok. Yine bayram yapıyoruz ama buruk olarak. Allah sizlere ömür versin. Bizimkilerin ömrü bu kadarmış. Allah öbür dünyada buluştursun bizi. Yapacak bir şeyimiz yok. Emir Allah'tan" dedi.

"Allah öyle istemiş, yapacak bir şey yok"

Her hafta eşiyle birlikte doktora gidip gelmek zorunda kaldıklarını ve yaşamlarını bu şekilde sürdürdüklerini ifade eden şehit annesi Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Oğlum İstanbul'da Astsubay helikopter teknisyeniydi. 5 yıl önce deneme uçuşunda sitelere düştü. Şubat ayında tam 5'inci yılı oldu. Hiç beklemediğimiz bir şeydi. Doğu bölgesinde olsa korkardık. İstanbul'da korkulacak bir şey yoktu. 3 ay önce yine helikopter düştü. 5 kişi o zaman şehit oldu. 4 kişi bizimkiler oldu. Allah öyle istemiş, yapacak bir şey yok."