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Şehit Aileleri Derneği'nden teröristlere lanet - Son Dakika
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Şehit Aileleri Derneği'nden teröristlere lanet

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, "Milletimizin varlığı ve birliğine kasteden hainleri lanetliyorum" dedi.

Şehit Aileleri Derneği\'nden teröristlere lanet
24.12.2023 - 10:47,
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Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin, "Milletimizin varlığı ve birliğine kasteden hainleri lanetliyorum" dedi.

Erzincan Şehit Aileleri Koruma Derneği Başkanı Abdulkadir Zengin son 2 gündür yaşanan terör eylemleriyle ilgili olarak bir basın açıklaması yaptı. "Son günlerde gelen şehit haberlerine derinden üzülmemek elde değil" diyen Abdulkadir Zengin, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin varlığı ve birliğine kasteden hainleri lanetledi.

"Bizim çocuklar şehadete yürüdü" diyen Zengin terör eylemlerine katılanları 'mayası bozuk' olarak nitelendirdi.

Zengin, "Rabbim ümmetin geleceği için serden geçenlerden ebeden razı olsun. Ocaklara tarifsiz acıyı düşünenler bu dünyada olmasa bile Ahirette Allah'ın adaletiyle yüzleşecekler. Yaşasın zalimler için cehennem. Şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına sabırlar diliyor, yaralı kıymetlilerimize de yüce Allah'tan acil şifalar vermesi için dua ediyorum. İnsan büyür beşikte, mezarda yatmak için. Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için. Yarınlar var olsun diye yarınlarından vazgeçen yiğitler var. Mekanları cennet ruhları şad olsun." ifadelerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA
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Erzincan, Terör, Yerel, Son Dakika

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