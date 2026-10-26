Şehit aileleri ve gazilerden Albay Altınok’a anlamlı ziyaret

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay İbrahim Cem Altınok'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı görevine yeni atanan Piyade Albay İbrahim Cem Altınok'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan'ın öncülüğündeki ziyarete şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, derneğin şehit yakınları ve gazilere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Derneğin faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Piyade Albay İbrahim Cem Altınok, şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman başlarının üzerinde yeri olduğunu vurgulayan Altınok, kapılarının kendilerine daima açık olduğunu ifade etti.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ise şehit yakınları ve gazilere gösterilen yakın ilgi ile samimi yaklaşımın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Nazik ev sahipliği dolayısıyla Albay Altınok'a teşekkür eden Kıyışkan, yeni görevinde başarılar diledi.