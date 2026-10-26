Şehit aileleri ve gazilerden Albay Altınok’a anlamlı ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Şehit aileleri ve gazilerden Albay Altınok’a anlamlı ziyaret

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şehit aileleri ve gazilerden Albay Altınok’a anlamlı ziyaret
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay İbrahim Cem Altınok’u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ve beraberindeki şehit yakınları ile gaziler, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı görevine atanan Piyade Albay İbrahim Cem Altınok'u ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi, Manisa 8. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı görevine yeni atanan Piyade Albay İbrahim Cem Altınok'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan'ın öncülüğündeki ziyarete şehit yakınları ve gaziler de katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, derneğin şehit yakınları ve gazilere yönelik yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verildi. Derneğin faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede, karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Piyade Albay İbrahim Cem Altınok, şehit aileleri ve gazileri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Şehit aileleri ve gazilerin her zaman başlarının üzerinde yeri olduğunu vurgulayan Altınok, kapılarının kendilerine daima açık olduğunu ifade etti.

Dernek Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan ise şehit yakınları ve gazilere gösterilen yakın ilgi ile samimi yaklaşımın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Nazik ev sahipliği dolayısıyla Albay Altınok'a teşekkür eden Kıyışkan, yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: İHA
İbrahim CemKomandoTürkiyeManisaPiyadeAlbayYerelSon Dakika

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Korkunç kazada akılalmaz olay Atın kopan bacağı araca saplandı Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
13:32
Almanya’da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
Almanya'da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar! Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
13:28
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:58:06. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit aileleri ve gazilerden Albay Altınok’a anlamlı ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei