Şehit ailelerine vefa ziyareti

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, "Emanetiniz emanetimizdir" anlayışı doğrultusunda şehit ailelerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, Hakkari- Çukurca'da 23 Ağustos 1992 tarihinde terör örgütlerinin saldırısı sonucu şehit olan Vedat Dur'un ailesi ziyaret edildi. Bozüyük ilçesine bağlı Ahmetpınar Köyü'nde ikamet eden oğulları Sedat Dur ve Murat Dur ile bir araya gelindi.

Ardından, 16 Mart 2016 tarihinde Afganistan- Kabil'de meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Kıdemli Binbaşı Mithat Çolak'ın Bozüyük'te yaşayan annesi Ayşe Çolak ziyaret edildi.

Öte yandan, Van'ın Başkale ilçesinde 10 Haziran 1999 tarihinde teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Fikret Son'un ailesine de ziyaret gerçekleştirildi. Babası Ahmet Son'a rahatsızlığı dolayısıyla geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Şehit ailelerine moral vermek ve hatıralarını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde Türkoğlu, "Aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak en asli görevimizdir" ifadelerini kullandı. - BİLECİK