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Şehit ailesi ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık kıyafet dağıttı - Son Dakika

Şehit ailesi ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık kıyafet dağıttı

06.12.2021 19:23

Şehit ailesi ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık kıyafet dağıttıBATMAN – İstanbul Görgüner'de 23 yıl önce PKK'lılar tarafından şehit edilen güvenlik köy korucusunun oğlu, Batman'da ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık giysi yardımında bulundu.

Şehit ailesi ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık kıyafet dağıttı

BATMAN – İstanbul Görgüner'de 23 yıl önce PKK'lılar tarafından şehit edilen güvenlik köy korucusunun oğlu, Batman'da ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık giysi yardımında bulundu.

Batman'da güvenlik köy koruculuğu yapan Mehmet Şirin Tekin, 23 yıl önce İstanbul'da bulunduğu sırada PKK'lı teröristler tarafından şehit edilmişti. Şehidin oğlu İş İnsanı Veysel Tekin, soğuk hava şartlarıyla beraber köyleri gezerek ihtiyaç sahiplerini tespit etti. Tekin, arabasına doldurduğu kışlık giysileri medreselerde eğitim gören ve köyde yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

İhtiyaç sahibi vatandaşlar, yardımlarından dolayı Tekin'e teşekkür etti.

Şehit ailesi ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık kıyafet dağıttı
Şehit ailesi ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık kıyafet dağıttı
Şehit ailesi ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık kıyafet dağıttı
Şehit ailesi ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık kıyafet dağıttı

İstanbul, Batman, Şehit, PKK, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şehit ailesi ihtiyaç sahibi 500 kişiye kışlık kıyafet dağıttı - Son Dakika


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