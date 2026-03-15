Şehit ailesi ile devlet korumasındaki çocuklar aynı sofrada buluştu - Son Dakika
Şehit ailesi ile devlet korumasındaki çocuklar aynı sofrada buluştu

Şehit ailesi ile devlet korumasındaki çocuklar aynı sofrada buluştu
15.03.2026 12:25
Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve eşi Ruhan Özkan, Jandarma er şehidi Ferhat Alakuş'un ailesiyle birlikte devlet koruması altındaki çocukları ziyaret ederek aynı sofrada iftar yaptı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan ve eşi Ruhan Özkan, Jandarma er şehidi Ferhat Alakuş'un ailesiyle birlikte devlet koruması altındaki çocukları ziyaret ederek aynı sofrada iftar yaptı.

Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun yaşandığı ziyarette Vali Özkan ve eşi, kurumların hizmet verdiği çocukların evine misafir oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen ve sohbet eden Özkan çifti, onların Ramazan sevincini paylaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette Şehit Ferhat Alakuş'un ailesi de çocuklarla aynı sofrayı paylaşarak Ramazan'ın bereketini birlikte yaşadı.

Vali Özkan, aziz şehitlerin kıymetli aileleri ile devlet himayesinde bulunan çocukların aynı sofrada buluşmasının milletin köklü dayanışma ve vefa kültürünün en anlamlı örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Çocukların her zaman devletin şefkati ve desteği altında olduğunu vurgulayan Vali Özkan, onların en iyi şartlarda yetişmesi için devletin tüm kurumlarının titizlikle çalıştığını belirtti. - MANİSA

Kaynak: İHA

Vahdettin Özkan, Yerel Haberler, Jandarma, İftar, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit ailesi ile devlet korumasındaki çocuklar aynı sofrada buluştu - Son Dakika

Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama

12:27
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
12:18
Trump’ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
Trump'ı çıldırtacak görüntü: Savaşta bir ilk gerçekleşti
11:36
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
Talimatı veren isim tanıdık çıktı: Simitçiye evinin önünde kanlı infaz
11:06
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
10:33
Devrim Muhafızları’ndan “öldü“ denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
Devrim Muhafızları'ndan "öldü" denilen Netanyahu için tek cümlelik açıklama
08:39
Kara harekatı hazırlığı mı İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
Kara harekatı hazırlığı mı? İnternete düşen görüntü dünyayı tedirgin etti
SON DAKİKA: Şehit ailesi ile devlet korumasındaki çocuklar aynı sofrada buluştu - Son Dakika
