Şehit annesinden yürek yakan sözler

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Adana'da şehit annesi Zeynep Uçar, "Yılanlardan korkmasam gece de oğlumun mezarı başında yatarım" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kurban Bayramı arefesinde şehit yakınları, mezar başlarında Kur'an-ı Kerim okuyarak kabir ziyaretinde bulundu. Mezar taşlarını yıkayan ve kabirlerde bulunan otları temizleyen şehit yakınları, mezarlara çiçek bırakıp dua etti.

"Bizim gözyaşlarımız zalimlere azap olsun"

Gaziantep ile Kilis arasında Akçakoyunlu bölgesinde 2016 yılında mayın imha çalışması sırasında meydana gelen patlamada şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep Uçar'da Arefe günü oğlunun kabrini ziyaret etti. Uçar, "Boynumuz bükük, kolumuz, kanadımız kırık. Yolunu şaşırmış durumdayız. Bir kedinin yavrusunu elinden alın, sizi parçalar, vermez. Zalimler de bizimkini elimizden aldı. Bizim bu döktüğümüz bu gözyaşı bu dünyada da diğer dünyaya da onlara azap olsun. Rabbim İsrail, İŞİD, PKK kim zalimse bütün zalimlerden fırsat vermesin. Bizim gözyaşımız onlara azap olsun. Çileyle, rezillikle büyüttük, yetiştirdik. 25 yaşına geldi. Nişanlıydı, tam düğününü yapacaktık, zalimler buna sebep oldu. Rabbim zalimlere fırsat vermesin, bizim hakkımızı onlara bırakmasın" dedi.

Oğlunun 20 Eylül 2016 yılında şehit olduğunu aradan 8 yıl geçtiğini belirten Uçar, "Fırsat buldukça zamanımız burada geçiyor. Yılanlardan korkmasam gece de oğlumun mezarı başında burada yatardım eve gitmezdim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

"Tüm ailesi vefat etti, ziyaret görevini ben devraldım"

1971 yılında terör saldırısında şehit olan Jandarma Er Ali Ünalben'in yakını Turhan Ünal ise, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitlik bize değil ona nasip oldu. Her bayram gelir ziyaretimi yaparım. Buruk geçiyor. Vatan için canımızı veririz. Amcamın oğlunun tüm ailesi vefat etti, biz devraldık. Her bayram geliyorum, ziyaretimi yapıyorum" şeklinde konuştu. - ADANA