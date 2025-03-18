Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine harekete geçen aile, evlatlarının ismini yaşatacakları cami yaptırma kararı aldı - Son Dakika
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Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine harekete geçen aile, evlatlarının ismini yaşatacakları cami yaptırma kararı aldı

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine harekete geçen aile, evlatlarının ismini yaşatacakları cami yaptırma kararı aldı

Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ailesi gördükleri rüya üzerine evlatlarının ismini yaşatmak için cami yaptırma kararı aldı.

18.03.2025 10:58
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Van'ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020 tarihinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar'ın Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan ailesi gördükleri rüya üzerine evlatlarının ismini yaşatmak için cami yaptırma kararı aldı. Kendi imkanlarıyla kısa sürede cami inşaatına başlamayı planlayan Uçar ailesi, şehit oğullarının ismini inşa edilecek camide yaşatmayı planlıyor.

Reyhanlı ilçesinde yaşayan Emine ve Hasan Uçar çiftinin 6 evladından Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar, 11 Eylül 2020 tarihinde Van'ın Çatak ilçesinde teröristlerle yaşanan çatışmada şehit oldu. Şehit Sezer'in anne ve babasının evlat acısı, 5 yıl geçmesine rağmen devam ediyor. Evladının şehadetinden kısa bir süre önce kendisine verdiği parfümü ve elbiseleriyle hasret gideren anne Emine Uçar, rüyasına giren evladı şehit Sezer Uçar'ın kendisinden cami istediğini belirterek durumu eşiyle paylaştı. Evlatlarının ismini yaşatmak için harekete geçen şehit anne ve babası, durumu il müftülüğüyle paylaşarak yer tahsisi için talepte bulundu. Kendi imkanlarıyla cami inşaatına başlamayı planlayan çift, evlatlarının ismini yaşatacakları cami için destek bekliyorlar.

"Depremden sonra oğlumu rüyamda gördüğümde oğlum bana 'anne cami' dedi"

Şehit oğlunun rüyasında 'anne cami' demesi üzerine onun adını yaşatacak cami yapımı için harekete geçen şehit annesi Emine Uçar, "Benim 4 oğlum ve 2 kızım var. Jandarma uzman çavuş olan oğlum Sezer Uçar şehit oldu. Van ilinin Çatak ilçesinde şehit oldu. Oğlum iki kızını bana emanet etti ve gitti. Depremden sonra oğlumu rüyamda gördüm. Oğlumu gördüğüm zaman konuşmuyordu ama gözleriyle anlatıyordu. Oğlum bana 'anne cami' dedi. Ben de ona tamam dedim. Hemen kocamı uyandırdım, 'oğlum benden cami istiyor' dedim. Hatay şehri depremde yıkıldı ve camileri yok olmuştu. Kocama 'oğlumun adına cami yapmamız lazım' dedim. Cami yapımı için çalışmalara başladık. Bu ayın içinde temeller atılacak. Oğlum Van şehrine gideceği zaman parfümünü bana bıraktı. Ben kokumu sana veriyorum diyen oğlum, Van'a gittikten 5 gün sonra şehit oldu. Oğlumun adını yaşatmak için cami yapıyoruz" dedi.

"Eşim rüyasını anlatınca ben de çok sevindim ve kendi imkanlarımızla cami inşaatına başlayacağız"

Eşinin rüyası üzerine evladının ismini yaşatabilmek için cami yapabilmenin yollarını araştıran ve il müftülüğüyle iletişime geçen şehit babası Hasan Uçar, kendi imkanlarıyla kısa sürede inşaata başlayacaklarını belirterek, "Oğlum Jandarma Uzman Çavuş Sezer Uçar 11 Eylül 2020'de Van ilinin Çatak ilçesinde teröristlerle çatışırken şehit oldu. Oğlumuz her zaman yanımızda ve aklımızda hissediyoruz. Eşim sabaha karşı rüyasını bana anlattı. Eşimin rüyasında oğlum, annesine gözleriyle hitap ederken 'anne cami' dedi. O günlerde 6 Şubat depremini de yaşamıştık. Şehitler her zaman güzel şeyler isterler. Depremden bütün camilerimiz etkilenince insanların camiye ihtiyacı vardı. Oğlum da camiyi annesinden istedi. Eşim beni uyandırdı ve 'oğlumuz bizden cami istiyor' dedi. Eşim rüyasını anlatınca ben de çok sevindim ve kendi imkanlarımızla cami inşaatına başlayacağız. Nereye kadar giderse devam edeceğiz ve destekleri de bekliyoruz. Antakya ilçesinde bir yer tespiti yapıldıktan sonra hemen başlayacağız. Temeline başlar başlamaz hemen inşaatına başlayacağız. Kendi birikimlerinden ve bütçemden yapacağım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine harekete geçen aile, evlatlarının ismini yaşatacakları cami yaptırma kararı aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine harekete geçen aile, evlatlarının ismini yaşatacakları cami yaptırma kararı aldı - Son Dakika
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