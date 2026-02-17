Şehit asker Erseçen için Tercan'da Mevlid-i Şerif okutuldu - Son Dakika
Şehit asker Erseçen için Tercan'da Mevlid-i Şerif okutuldu

17.02.2026 08:13  Güncelleme: 08:15
Erzurum'da vatani görevini yaptığı sırada çatıdan kopan buz parçasının başına isabet etmesi sonucu kaldırıldığı hastanede şehit olan Er Ferhat Erseçen için Erzincan'ın Tercan ilçesinde Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Şehit Erseçen için ilçe merkezinde bulunan Tercan Cem Vakfı bünyesindeki Cem Evi'nde gerçekleştirilen anma programına ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa; Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Çağatay Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Muhammed Emin Şahiner, şehidin ailesi, Tercan Cem Vakfı yönetimi ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri iştirak etti.

Okunan Mevlid-i Şerif ve edilen duaların ardından katılımcılara yemek ikramında bulunuldu. İkramın ilk kepçesini Kaymakam Neslihan Kısa Duman ve Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz koyarak vatandaşlara dağıttı.

Duygu dolu anların yaşandığı programda, şehit Er Ferhat Erseçen için dualar edilirken, ailesine bir kez daha sabır ve başsağlığı dilekleri iletildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

