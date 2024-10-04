Şehit babasından acı haber - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit babasından acı haber

Şehit babasından acı haber

DENİZLİ (İHA) – Bingöl –Elazığ karayolunda düzenlenen terör saldırısında şehit olan 33 askerden birisi olan Denizlili Mehmet Öztürk'ün babası hayatını kaybetti.

04.10.2024 11:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – BingölElazığ karayolunda düzenlenen terör saldırısında şehit olan 33 askerden birisi olan Denizlili Mehmet Öztürk'ün babası hayatını kaybetti.

24 Mayıs 1993 günü Bingöl-Elazığ karayolu Bilaloğlu mevkisinde PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 33 asker arasında bulunan Denizlili Şehit Er Mehmet Öztürk'ün Serinhisar'a bağlı yatağan Mahallesi'nde ikamet eden babası Burhan Öztürk, bir süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle şikayetlerinin artması sonucu dün Servergazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Burhan Öztürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen 82 yaşında hayatını kaybetti.

Şehit Er Mehmet Öztürk'ün babası Burhan Öztürk'ün cenazesinin bugün ikindi vaktinde Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedileceği öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Öztürk, Güvenlik, denizli, Elazığ, Bingöl, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit babasından acı haber - Son Dakika


12:55 Nasrallah’ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi Nasrallah'ın cenazesi gizli bir yerde geçici olarak defnedildi
12:15 Fernas madencilikte neler oluyor AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı Fernas madencilikte neler oluyor? AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu meselenin aslını bir bir anlattı
11:49 İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail’i yine vuracağız İran dini lideri Hamaney: Gerekirse İsrail'i yine vuracağız
11:39 İstanbul’un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar İstanbul'un göbeğinde genç kadına tecavüz etmeye kalkıştılar
10:49 Norveç’te elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti Norveç'te elektrikli araç sayısı benzinli araçları geçti
21:22 PFDK’dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi’ye çok konuşulacak ceza PFDK'dan Okan Buruk ve Michy Batshuayi'ye çok konuşulacak ceza
20:50 Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı Taşınma kavgasında, nişanlısını yaraladı, polisler peşine düşünce kafasına sıktı
20:40 FIFA’dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı FIFA'dan devrim niteliğinde yeni transfer dönemi kararı
20:25 Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var Twente-Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlar arasında olay çıktı: Gözaltına alınanlar ve yaralılar var
20:23 Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle Okul müdüründen hayat kurtaran o hamle
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
19:49 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 13:17:39. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit babasından acı haber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement