Berkay Akbaş İçin Kütüphane Açıldı

Yerel

Tıp fakültesi öğrencisiyken, İstanbul Beşiktaş'taki hain bombalı saldırıda yaşamını kaybeden 19 yaşındaki Berkay Akbaş'ın anısına Erzurum'da bir kütüphane açıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Sinop Şubesi kurucularından ve aynı zamanda Sinop Ticaret Odası Başkanı Salim Akbaş'ın oğlu olan Berkay Akbaş adına oluşturulan kütüphane, Erzurum'un Çat ilçesi Kızılca İlköğretim Okulu'nda açıldı. 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul oynanan Beşiktaş- Bursaspor lig maçı sonrası, terör örgütü tarafından gerçekleştirilen kalleş bombalı saldırıda 39'u emniyet mensubu olmak üzere 46 kişi şehit olmuştu. Berkay Akbaş'ta bu hain saldırıda yaşamını yitirilenlerden birisiydi.

Onun adına köyde kütüphane açıldı

1907 Üniversiteli Fenerbahçeliler Birliği (ÜNİFEB) ve 1907 ÜNİFEB Doğuş Üniversitesi girişimleri ile kurulan Berkay Akbaş Kütüphanesi'nin açılışına; Çat Belediye Başkan Yardımcısı Şerafettin Yüzüak, Çat Kızılca İlköğretim Okulu Müdürü Alpaslan Çöteteli, Berkay'ın annesi Zeynep Akbaş ile babası Salim Akbaş, Erzurum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Av. Türker Özkara, Dernek Genel Sekreteri Cem Bahadır Çığın, Türker Çığın, İdare İşler Sorumlusu Erhan Murat Şener, Yönetim Kurulu Üyeleri, Sinop Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Ertan Gümüş, Okul Yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

"Berkay'ın ismi okulumuzda yaşayacak"

Kızılca İlköğretim Okulu Müdürü Alpaslan Çöteteli, "Berkay evladımız için çok güzel etkinlikler, projeler düzenliyorlar ve ismi yaşatılıyor. Böyle aydınlık gençlere sahip olmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Tabi çok duygu yüklüyüz. Burada aileyle de beraberdik. Bu kütüphanelerde çocuklarımız kitaplarla buluşacak, eğitimlerine devam edecekler ve Berkay'in izinde üniversiteye gidecekler. Bu vesileyle aileye bir kez daha başsağlığı diliyorum. ÜNİFEB'li gençlere tebriklerimi tekrar iletiyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"Berkay'ın izinden giderek başarılı olacaklar"

Açılışta konuşan Berkay'ın babası ve Sinop Ticaret Odası Başkanı Salim Akbaş, "Berkay Akbaş için emek verdiğimiz bu ikinci kütüphane ile çocuklar kitaplarla buluşacak, okuyacak, öğrenecek, geleceğe emin adımlarla yürüyecek. Belki de Berkay'ın izinden giderek tıp fakültesinde okuyacaklar, mezun olup doktor önlüğü giyecekler. Yeni öğretim yılında siz kıymetli öğretmenlerimize, öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

"Çok hayalleri vardı hepsi yarım kaldı"

Anne Zeynep Akbaş ise, "Biz çocuğumuzu kaybettik, bundan sonra okuyan çocuklara katkımız olursa ne mutlu bize. Berkay'ın çok hayalleri vardı, ablasıyla ikisi doktor olmak istiyorlardı. İkisi birbirine çok bağlıydı. Gerçekten Berkay'ın çok hayalleri vardı hepsi yarım kaldı. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın, gerçekten çok zor." diye konuştu.

"İsmi Erzurum'da unutulmayacak"

Erzurum Fenerbahçeliler Dernek Başkanı Av. Türker Özkara ise "Berkay'ımızın adı bu kütüphane vesilesiyle çubuklu formasını giyip yollarına düştüğü Fenerbahçemiz ile bir kez daha yaşayacak. Bu kütüphane için emek veren herkese teşekkür ediyorum. Berkay'ı bir kez daha sevgi ve özlemle anıyorum. Sonsuza dek kalpler beraber olacak" şeklinde konuştu. - ERZURUM