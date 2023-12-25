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Şehit Bülent Yurtseven'in Ailesinden Rektör Alma'ya ziyaret - Son Dakika
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Şehit Bülent Yurtseven'in Ailesinden Rektör Alma'ya ziyaret

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu ağır yaralanarak şehit olan Başkomiser Bülent Yurtseven'in ailesini makamında ağırladı.

Şehit Bülent Yurtseven\'in Ailesinden Rektör Alma\'ya ziyaret
25.12.2023 - 15:19,
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Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığının bombalanması sonucu ağır yaralanarak şehit olan Başkomiser Bülent Yurtseven'in ailesini makamında ağırladı.

Şehit Bülent Yurtseven'in ailesi ile yapılan görüşmede, ülkemizin terörle mücadelesi ve Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında bölgesindeki çatışmada şehit olan askerlerimiz yad edildi.Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Alma, "Milletler milli ve manevi değerlerine verdikleri değerlerle yaşarlar. Bizlerde değerlerimize önem veriyoruz ve şehitlerimize sahip çıkıyoruz. Vatan için gözünü kırpmadan şehit olan kahraman evlatlarımız sayesinde devletimiz tüm hain planlara rağmen ebediyen payidar kalacaktır. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Onların emanetleri emanetimizdir." ifadelerini kullandı.

Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimi ve iyi dilek temennilerinin ardından sona erdi. - IĞDIR

Kaynak: İHA
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