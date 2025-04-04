Şehit çocuğundan etkilendi 8 yıldır bedava oyuncak dağıtıyor - Son Dakika
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Yerel

Şehit çocuğundan etkilendi 8 yıldır bedava oyuncak dağıtıyor

Şehit çocuğundan etkilendi 8 yıldır bedava oyuncak dağıtıyor

Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıldır seyyar bir tezgahta oyuncak satarak geçimini sağlayan Cevdet Demirkan tezgahındaki oyuncakları şehit ve gazi çocuklarına bedava dağıtıyor.

04.04.2025 12:13
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Manisa'nın Soma ilçesinde 10 yıldır seyyar bir tezgahta oyuncak satarak geçimini sağlayan Cevdet Demirkan tezgahındaki oyuncakları şehit ve gazi çocuklarına bedava dağıtıyor. Bir şehit çocuğunun çamur içinde tahta arabayla oynamasından etkilenerek böyle bir karar aldığını anlatan Demirkan, ömrü yettiğince şehit ve gazi çocuklarını sevindirmeye devam edeceğini söyledi.

Manisa'nın Soma ilçesine 12 yıl önce Zonguldak'tan gelerek yerleşen ve emekli olduktan sonra 10 yıldır da açtığı tezgahta oyuncak satarak aile ekonomisine katkı sunmaya çalışan Cevdet Demirkan, 8 yıldır şehit ve gazi çocukları ile yakınlarına ücretsiz oyuncak veriyor. Şehit çocuğu veya gazi çocuğu olduğuna dair kimliği gösteren herkese oyuncak veren Demirkan, oyuncak alamayacak durumdaki çocuklara da istediği oyuncağı hediye ederek mutlu ediyor.

Tezgahına koyduğu bir kumbara sayesinde duyarlı vatandaşların da desteğini alan Demirkan daha fazla çocuğun yüzünü güldürüyor. Tezgahtaki yazıyı gören duyarlı vatandaşlar, 'Bizim de katkımız olsun' diyerek kumbaraya para bırakırken, Demirkan da bu paralarla İzmir'den yeni oyuncaklar alarak ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırıyor.

Şehit oğlundan etkilendi

Sakarya'da bir şehit cenazesinde şehit oğlundan etkilenmesi üzerine böyle bir karar aldığını anlatan Demirkan şunları söyledi: "Aslen Zonguldaklıyım. 12 senedir Soma'da yaşıyorum ve 10 senedir oyuncak satarak geçimimi sağlıyorum. Emekliyim ama maaşımın yarısı kesiliyor. O yüzden çalışmak zorundayım. 8 yıldır da şehit ve gazi çocuklarına oyuncak yardımı yapıyorum. Bunu ömür boyu yapmaya devam edeceğim. Kazandığımın yarısı şehit ve gazi çocuklarımıza oyuncak oluyor. Ömrüm yettiğince de buna devam edeceğim. Sakarya'da bir şehit cenazesine gitmiştik. Arkadaşımın kardeşiydi. Çocuğu çamur içinde tahta arabayla oynuyordu ve 'Babam bana araba getirecek' demişti. Çok etkilendim. Soma'ya döndüğümde bu yazıyı astım. Tezgahıma bir de kumbara bıraktım. İsteyen vatandaşlar buraya para bırakarak bu davranışa destek oluyor. Toplanan parayla İzmir Kemeraltı'na giderek oyuncak alıyorum. Arkadaşlarım bana kızıyor. Senin ihtiyacın var niye böyle yapıyorsun diyor ama önemli değil. Bir ekmek değil yarım ekmek yerim yine de şehit ve gazi çocuklarını sevindiririm." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit çocuğundan etkilendi 8 yıldır bedava oyuncak dağıtıyor - Son Dakika

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