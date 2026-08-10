Şehit Ege Süleyman Görece memleketinde dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit Ege Süleyman Görece memleketinde dualarla anıldı

Şehit Ege Süleyman Görece memleketinde dualarla anıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pençe-Kilit Operasyonu'nda yaralanıp şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece, şehadetinin 3. yılında Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde düzenlenen hayır programında dualarla yad edildi; şehidin hatırasının yaşatılacağı vurgulandı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 21 Temmuz 2023 tarihinde teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 10 Ağustos 2023 tarihinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece, şehadetinin üçüncü yılında memleketi Manisa'da dualarla anıldı.

Şehit Ege Süleyman Görece için ailesi tarafından Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece Mahallesi'nde hayır programı düzenlendi. Programa Saruhanlı Kaymakamı Fatih Özcan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Programda şehit Ege Süleyman Görece için dualar edilirken, Kur'an-ı Kerim okundu. Şehidin ailesi ve yakınları, programa katılanlarla bir araya geldi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi tarafından yapılan açıklamada, şehit Görece'nin hatırasının daima yaşatılacağı belirtilerek, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canını feda eden aziz şehidimiz Ege Süleyman Görece'nin hatırası daima yaşayacak, emaneti emanetimiz olacaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, tüm şehitler rahmet, minnet ve şükranla anılırken, şehit Ege Süleyman Görece'ye Allah'tan rahmet, ailesine ise sabır ve metanet dileğinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Saruhanlı, Manisa, Yerel, Ege, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Ege Süleyman Görece memleketinde dualarla anıldı - Son Dakika

Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar Kırtasiyeyi bastılar, sahibine tekme tokat saldırdılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretler savuran şahıs gözaltına alındı
Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı Irak’ta eski bakan için yakalama kararı çıkarıldı
Mekke Paktı İsrail’i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı Mekke Paktı İsrail'i fena sarstı: Bakan, hükümete acil çağrı yaptı
Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı Yumurtaları marketin içinde tek tek kırdı
Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek Kılıçdaroğlu “tereddütsüz destek” dedi, CHP’de ilk fire geldi: İlhan Kesici “hayır” diyecek

18:32
Öcalan’ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
Öcalan'ın ailesiyle çektirdiği fotoğraf paylaşıldı
18:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AB’ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye net mesaj: Hepimizin menfaatine olur
17:55
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
TBMM’de kritik gün: Çerçeve yasa için partilerin tutumu netleşti
17:28
Bahçeli’den Özgür Özel’e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız
Bahçeli'den Özgür Özel'e: Bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız?
17:10
Etimesgut Belediyesi’nde başkanvekili belli oldu
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu
16:26
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu Ekiplerin vahim bir tahmini var
Yaşlı çift evlerinde ölü bulundu! Ekiplerin vahim bir tahmini var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2026 18:42:02. #7.12#
SON DAKİKA: Şehit Ege Süleyman Görece memleketinde dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.