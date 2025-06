Şehit Polis Eşinden Duygusal Paylaşım

Tunceli'de kazada şehit olan polis memuru Yiğit Can Yiğit'in eşi İlknur Yiğit, onunla birlikte fotoğraf çektirdiği ayçiçek tarlasına gidip kucağında şehit eşinin fotoğrafı ile çekim yapması duygulandırdı.

Tunceli'de özel harekat polisi olarak görev yapan Yiğit Can Yiğit 13 Kasım 2024 yılında atış eğitim alanında meydana gelen kazada hayatını kaybederek şehit oldu. Geride gözü yaşlı eşi İlknur Yiğit'i bıraktı. İlknur Yiğit eşinden ayrı ilk kez geçirdiği kurban bayramında duygusal bir mesaj yayınladı. Yiğit önce eşiyle birlikte fotoğraf çektirdiği ayçiçek tarlasına gidip aynı yerde bu kez eşinin fotoğrafını kucağına alıp çekim yaptı. Ardından ise "Geçen yıl birlikte evimizde kurbanımızı keserken bu yıl ne birlikteyiz ne de evimizde. Sen hep huzurla kal sevgilim, her sefanda yanında olduğum gibi her cefanda da yanındayım. İyi ki senin eşinim, iyi ki varsın. Nerelerde olduğunu göremediğim o yerlerde ilk Kurban Bayramın mübarek olsun" bu duygu dolu mesajı paylaştı. Şehit eşinin bu mesajı herkesi duygulandırdı. - ADANA