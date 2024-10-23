Şehit Eşinden Fetullah Gülen'in Ölümüne İlişkin Tepki: 'Milli Bayram Olarak İlan Edilsin' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit Eşinden Fetullah Gülen'in Ölümüne İlişkin Tepki: 'Milli Bayram Olarak İlan Edilsin'

Şehit Eşinden Fetullah Gülen\'in Ölümüne İlişkin Tepki: \'Milli Bayram Olarak İlan Edilsin\'

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit olan Medet Ekizceli'nin eşi Esra Ekizceli, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberine sevinçle yanıt vererek, Gülen'in ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini istedi. Eşiyle gurur duyduğunu ve onun şehit olmayı istemesinin ardından bu onurun kendisine nasip olduğunu belirten Ekizceli, yaşadığı acılarla birlikte bu gelişmenin kendileri için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu dile getirdi.

23.10.2024 09:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen Medet Ekizceli'nin eşi Esra Ekizceli, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili sevincini dile getirerek, "Fetullah Gülen'in ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini isteriz" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimini engellemek için Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek için yola çıkan iki çocuk babası Medet Ekizceli, açılan ateş sonucu şehit edilmişti. ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölüm haberini alan şehit eşi Esra Ekizceli, duygularını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Terörist başı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili sevincini dile getiren Esra Ekizceli, terörist başının ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini istedi.

"Fetullah Gülen'in ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini isteriz"

Eşinin acısını acısını unutamadığını belirten Esra Ekizceli,"Darbe girişimi haberi geldiğinde eşim ve babam sokağa çıktı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde eşim şehit oldu. Bizim için 8 yıl çok acı geçti, kötü günler geçirdik. Ailem ve çocuklarımla birbirimize tutunmaya çalıştık. Fetullah Gülen hainin öldüğünü duyduğumuzda çok mutlu olduk, bizim için düğün, bayram oldu. Şehitlerimizin, gazilerimizin adına da çok mutlu olduk. İnşallah ateşi bol olur. Bu dünyada, bizim elimiz yakasındaydı, öbür dünyada da şehitlerin elleri yakasında olacak, toprak onu kabul ederse Fetullah Gülen'in ölümünün milli bayram olarak ilan edilmesini isteriz" dedi.

"Şehit olmayı istiyordu ve kabul oldu"

Eşi ile gurur duyduğunu ifade eden Ekizceli, "Eşim bana, 'keşke ben de şehit olsam' derdi. Allah ona şehitliği nasip etti. 15 Temmuz'da sokağa abdestli bir şekilde çıkarak vatanına sahip çıktı. İki günün ardından biz eşimi soğuk hava deposunda bulduk ve o kadar güzel bir naaşı vardı ki hiç bozulmamıştı, gülümsüyordu. Şehit olmayı istiyordu ve kabul oldu" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, 15 Temmuz, Güvenlik, Politika, Ankara, Yerel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Eşinden Fetullah Gülen'in Ölümüne İlişkin Tepki: 'Milli Bayram Olarak İlan Edilsin' - Son Dakika


09:57 Özgür Özel, “Kürtlere bir devlet teklif ediyorum“ sözlerine açıklık getirdi Özgür Özel, "Kürtlere bir devlet teklif ediyorum" sözlerine açıklık getirdi
09:47 Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru Narin Güran cinayetinde anneyi ele veren soru
09:27 Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli’nin yakasındaki rozet dikkat çekti Teröristbaşı Öcalan için çağrıda bulunan Bahçeli'nin yakasındaki rozet dikkat çekti
08:58 Cemal Enginyurt’tan Bahçeli’nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki Cemal Enginyurt'tan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına zehir zemberek tepki
00:25 Öcalan’a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak’tan 29 Ekim çağrısı Öcalan'a en yakın isimlerden olan Gülten Kışanak'tan 29 Ekim çağrısı
15:19 ABD’de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi ABD'de Trump destekçisi Instagram modeli futbol maçında sahaya girdi
15:02 Manchester United’dan İstanbul mesajı Manchester United'dan İstanbul mesajı
14:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı
14:55 Hindistan’da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı Hindistan'da piknik yapan insanlara saldıran leopar, 3 kişiyi yaraladı
14:45 Özel’den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli’ye şartlı destek Özel'den terör örgütü lideri Öcalan için çağrı yapan Bahçeli'ye şartlı destek
14:43 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris’te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi 64 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, Paris'te kendisinden 34 yaş küçük sevgilisi ile görüntülendi
14:34 Görüntü dehşet verici HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı Görüntü dehşet verici! HSK müfettişi, yemekhane önünde boğazından bıçaklandı
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan FETÖ elebaşının ölümü sonrası ilk yorum
14:11 Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum Milli Voleybolcu İlke Naz Hoş, babası tarafından dehşeti yaşadı: Ölmek istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2024 10:47:44. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Eşinden Fetullah Gülen'in Ölümüne İlişkin Tepki: 'Milli Bayram Olarak İlan Edilsin' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.