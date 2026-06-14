Şehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Son Dakika
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Şehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de Son Yolculuğuna Uğurlanıyor

Şehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli\'de Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
14.06.2026 11:55  Güncelleme: 11:56
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Muğla'da görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Tayfun Baş, bugün Denizli'de son yolculuğuna uğurlanacak.

Muğla'da görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Tayfun Baş, bugün Denizli'de son yolculuğuna uğurlanacak. Şehidin kayınpederi Yılmaz Kabaş'ın Çal'daki evine ise Çal Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Muğla'da görevi başında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan polis memuru Tayfun Baş, bugün Denizli'de son yolculuğuna uğurlanacak. 3 çocuklu Baş ailesinin tek erkek evladı olan Şehit Tayfun Baş'ın cenazesinin, kendisi gibi polis memuru olan eşi Özlem Baş'ın memleketi Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi. Şehidin naaşı, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek uğurlama töreninin ardından Denizli'ye getirilecek. Şehit polis memuru için Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi'nde ikindi namazına müteakip tören düzenlenecek. Kılınacak cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Denizli Merkez Asri Mezarlığı Polis Şehitliği'nde dualarla toprağa verilecek.

Öte yandan şehidin kendisi gibi polis olan eşi Özlem Baş'ın babası Yılmaz Kabaş'ın Çal ilçesi Süller Mahallesi'ndeki evine, Çal Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Şehit haberinin ilçede büyük üzüntüye neden olduğu öğrenildi.

Olay, Muğla'nın Menteşe ilçesi Şeyh Mahallesi Pazaryeri Sokak'ta bulunan bir güzellik merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinden gelen KADES ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Muğla İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay G.Y.'nin, ihbar üzerine iş yerine gelen polis memuru Tayfun Baş ile boşandığı eşi H.S.'ye tabancayla ateş ettiği, ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Ağır yaralanan polis memuru Tayfun Baş, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Polis Memuru Tayfun Baş, Denizli'de Son Yolculuğuna Uğurlanıyor - Son Dakika

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