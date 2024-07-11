Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı

Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı

1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde Simav ilçesi Kestel köyündeki kabri başında dualarla anıldı. Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin'in kabir ziyaretine İlçe Müftülüğü Şefi Mehmet Şen ve VHKİ Memuru Süleyman Ersoy da katıldı. Programa, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, şehidin yakınları ve köy halkı da katıldı.

11.07.2024 15:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1995 yılında Hakkari'nin Çukurca ilçesinde şehit olan Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde Simav ilçesi Kestel köyündeki kabri başında dualarla anıldı.

Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde, İlçe Müftülüğü Şefi Mehmet Şen ve VHKİ Memuru Süleyman Ersoy'un katıldığı kabir ziyaretinde din görevlileri Kur'an-ı Kerim okuyup, tüm şehit ve gaziler için dua ettiler.

Programa, Simav İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri, şehidin yakınları ve köy halkı katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Çukurca, Hakkari, Kestel, Simav, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı - Son Dakika


16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 16:31:39. #1.12#
SON DAKİKA: Şehit Jandarma Er Ali Oktaytekin, vefatının sene-i devriyesinde dualarla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement