Şehit Kirez şehadetinin 21. yılında mezarı başında anıldı

Şırnak'ta vatani görevini yaptığı sırada şehit olan Jandarma Komanda Er Ümit Kirez, şehadetinin 21. yıl dönümünde Aydın'ın Karacasu ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Vatani görevini yaparken 15 Mart 2004 tarihinde Şırnak'ta şehit düşen Jandarma Komando Er Ümit Kirez, şehadetinin 21. yıl dönümünde unutulmadı. Şehidin anısını yaşatmak ve fedakarlığını unutmamak adına Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu, Karacasu Beledye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı ve protokol üyeleri, Kirez'i mezarı başında andı. Karacasu Kaymakamı ve beraberindeki protokol üyeleri, şehidin mezarı başında dualar okudu. Ardından şehidin kabrine karanfiller bırakıldı.

Konu ile ilgili Karacasu Belediyesi'nden yapılan paylaşımda "Kaymakamımız Mehmet Gündoğdu, Belediye Başkanımız Mustafa Büyükyapıcı, Hakimimiz Furkan Darendeli, protokol üyeleri ve şehidimizin kıymetli ailesi ile birlikte, 15 Mart 2004 tarihinde 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı (Çakırsöğüt/Şırnak) emrinde vatani görevini yaparken şehit olan Şehit J. Komando Er Ümit Kirez, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında düzenlenen törenle rahmet ve minnetle anıldı. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" ifadeleri yer aldı. - AYDIN