Şehit mezarları çiçeklerle donatıldı - Son Dakika
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Yerel

Şehit mezarları çiçeklerle donatıldı

Şehit mezarları çiçeklerle donatıldı

İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgah Şehitliği'nin bakım ve temizliği yapılarak kabirler çiçeklerle donatıldı.

13.01.2025 10:50  Güncelleme: 10:52
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İzmit Bağçeşme Mezarlığı'nda bulunan Namazgah Şehitliği'nin bakım ve temizliği yapılarak kabirler çiçeklerle donatıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehitlerin hatırasını yaşatmak ve kabirlerinin daha düzenli ve bakımlı olmasını sağlamak amacıyla şehitliklerin periyodik olarak bakım, iyileştirme ve çiçeklendirme çalışmalarını yapıyor. Bu kapsamda, Türkiye'nin en bakımlı ve düzenli şehitliklerinden bir olan İzmit Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki kabirler, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından temizlendi. Boya işlerini tamamlayan ve bayrakları değiştiren ekipler, mezarlara 21 bin 600 çuha çiçeği dikti. Şehitlik, yapılan çalışmalarla pırıl pırıl hale getirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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