Şehit Oğlunun Helallik İstediği Son Konuşma

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KIRŞEHİR (İHA) – Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan Muhammed Ali Ocak'ın babası, oğlunun çarşı izni için para istediğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi yakınında bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Muhammed Ali Ocak'ın babası Selfet Ocak, "Oğlum bir gece önce şehit olacağını söyledi. Ben sabaha kadar namaz kılıp Kur'an okudum" dedi. Helallik isteyip çarşı izni için para talep eden oğluyla son konuşmasını anlatan Selfet Ocak, "'Hakkını helal et, yokluk içerisinde beni büyüttün. Senin bunu bilmeni istiyorum' diyerek konuştu oğlum. Harçlık istedi ve çarşı izni olduğunu söyledi. Para gönderdim ama nasip olmadı, bankada kaldı" diye konuştu.

Çiçekdağı İlçe Kaymakamlığı ise baba ve oğlun fotoğraflarını halı üzerine dokutarak şehidin şehadet yıl dönümünde aileye hediye etti. - KIRŞEHİR