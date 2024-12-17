Şehit Oğlunun Helallik İstediği Son Konuşma - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Şehit Oğlunun Helallik İstediği Son Konuşma

Şehit Oğlunun Helallik İstediği Son Konuşma

Kayseri'de gerçekleşen terör saldırısında şehit olan Muhammed Ali Ocak'ın babası, oğlunun çarşı izni için para istediği son konuşmasını anlattı. Baba Selfet Ocak, oğlunun bir gece önce şehit olacağını söylediğini ve harçlık talep ettiğini belirtti. Olayda şehit olan Ocak'ın anısına, Çiçekdağı İlçe Kaymakamlığı tarafından baba ve oğlunun fotoğrafları halı üzerine dokutularak hediye edildi.

17.12.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KIRŞEHİR (İHA) – Kayseri'de 17 Aralık 2016'da çarşı iznine çıkan askerleri taşıyan halk otobüsüne düzenlenen terör saldırısında şehit olan Muhammed Ali Ocak'ın babası, oğlunun çarşı izni için para istediğini söyledi.

Erciyes Üniversitesi yakınında bombalı araç ile gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan Muhammed Ali Ocak'ın babası Selfet Ocak, "Oğlum bir gece önce şehit olacağını söyledi. Ben sabaha kadar namaz kılıp Kur'an okudum" dedi. Helallik isteyip çarşı izni için para talep eden oğluyla son konuşmasını anlatan Selfet Ocak, "'Hakkını helal et, yokluk içerisinde beni büyüttün. Senin bunu bilmeni istiyorum' diyerek konuştu oğlum. Harçlık istedi ve çarşı izni olduğunu söyledi. Para gönderdim ama nasip olmadı, bankada kaldı" diye konuştu.

Çiçekdağı İlçe Kaymakamlığı ise baba ve oğlun fotoğraflarını halı üzerine dokutarak şehidin şehadet yıl dönümünde aileye hediye etti. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Muhammed Ali, Çiçekdağı, Kayseri, Terör, Yerel, Olay, Baba, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit Oğlunun Helallik İstediği Son Konuşma - Son Dakika


20:35 Rusya, Taliban’ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor Rusya, Taliban'ı terör örgütü listesinden çıkarmaya hazırlanıyor
20:12 Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı Galatasaray-Trabzonspor maçın seyrini değiştiren penaltının VAR kayıtları açıklandı
20:10 ABD’de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış ABD'de okula saldıran şahıs ilhamını Eskişehir saldırganından almış
19:42 Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz Bakan Işıkhan: Önümüzdeki hafta içi asgari ücret konusunu sonuçlandırmayı düşünüyoruz
19:27 Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
08:00 Esad’a kol kanat geren Putin’den Suriye’de dikkat çeken hamle Esad'a kol kanat geren Putin'den Suriye'de dikkat çeken hamle
07:58 Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti Dengelerini kaybedip yüksekten betona düşen 2 kişi hayatını kaybetti
07:22 Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak Bakan Şimşek: Asgari ücret muhtemelen enflasyonun üzerinde olacak
07:06 Pasifik’teki Vanuatu’da 7.3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki Vanuatu'da 7.3 büyüklüğünde deprem
05:46 Kırmızı listedeki vaşak Erzincan’da kameralara yakalandı Kırmızı listedeki vaşak Erzincan'da kameralara yakalandı
01:49 Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır Bakan Şimşek: Amacımız çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır
01:47 Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı Ünlü borsacı Nihat Özçelik tutuklandı
01:28 İsrail ve ABD’den Yemen’in başkentine saldırı İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı
00:46 Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur’a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya’da devam edecek Hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'a ilişkin yeni gelişme: Tedavisi Antalya'da devam edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2024 20:59:23. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Oğlunun Helallik İstediği Son Konuşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.