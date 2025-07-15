Şehit Ömer Halisdemir kabri başında anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıldönümünde Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Çukurkuyu beldesindeki kabri ziyaretçi akınına uğruyor.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında darbeci general Semih Terzi'yi vurarak girişimin seyrini değiştiren Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan şehitlikteki kabrini ziyaret edenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için Konya Ereğli'den gelen Fatma Atlas şunları söyledi: "Bugün şehidimizin yanında olmak istedik. Kahramanımızı her an anmaya devam ediyoruz. Tekrar yaşanmasın, şehit vermeyelim. O geceyi hepimiz yaşadık çocuklarım da küçüktü ama anladılar. Kahramanlık unvanın şehitlerimize yakıştığını, gözümüzü kırpmadan canımızı verebileceğimizi gördük".

Şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etmek için Almanya'dan gelen bir diğer ziyaretçi ise şunları söyledi: "Biz Almanya'dan geliyoruz. Geçen yıl nasip olmamıştı. Buraya geldiğimde çok duygulanıyorum. Kahramanımızı ziyaret etmeye geldik, gelmeye de devam edeceğiz"

Sakarya'dan gelen İlhan Kılıç ise ikinci kez ziyarete geldiğini ifade ederek, "Ömer Halisdemir kahramanca şehit oldu. Dularımız onunla" şeklinde konuştu. - NİĞDE