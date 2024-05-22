Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika
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Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Türkiye Birincisi Oldu

Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Türkiye Birincisi Oldu

Bilecik'in Osmaneli İlçesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS'ye giren Aybike Altıntaş, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Öğrenci, gece gündüz çalışarak sınava hazırlandığını ve başarısında öğretmenlerine ve ailesine teşekkür etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü, öğrencinin başarısını kutlayarak Osmaneli'nin eğitim kalitesini ve öğrencilerin potansiyelini vurguladı.

22.05.2024 13:40
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Bilecik'in Osmaneli İlçesin de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen (İOKBS) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına giren Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

Gece gündüz ders çalışarak sınava hazırlandığını ve başarısında payı olan öğretmenlerine ve ailesine teşekkür ettiğini belirten Aybike Altıntaş, Fen bilgisi, Sosyal bilgiler, Türkçe ve Matematik, İngilizce ve Din Kültürü test sorularının tamamına doğru yanıt vererek 500 tam puan alarak büyük bir başarıya imza atarak Türkiye birincisi oldu.

Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, Aybüke Altıntaş'ın ailesini ve öğretmenlerini tebrik ederek, öğrencinin başarılarının devamını diledi. Bu tür başarıların Osmaneli'nin eğitimdeki kalitesini ve öğrencilerin potansiyelini gözler önüne seriyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Osman Er Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Öğrencisi Türkiye Birincisi Oldu - Son Dakika

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