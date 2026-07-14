Şehit Tahir Güngör, 32. Yılında Kabri Başında Anıldı - Son Dakika
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Şehit Tahir Güngör, 32. Yılında Kabri Başında Anıldı

Şehit Tahir Güngör, 32. Yılında Kabri Başında Anıldı
14.07.2026 19:41
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Kars'ın Kağızman ilçesinde 14 Temmuz 1994'te vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Tahir Güngör, memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Ferahlı Köyü'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Anma programına Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, ilçe protokolü, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla devam eden törende Kaymakam Köksal, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu vurguladı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde 14 Temmuz 1994'te vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Tahir Güngör, şahadetinin 32. yılında memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Ferahlı Köyü'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde gerçekleştirilen Anma programına Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, ilçe protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik tarafından dua edildi. Katılımcılar, vatan uğruna canını feda eden Şehit Piyade Er Tahir Güngör'ü rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Tören sırasında şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Selçuk Köksal, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anma programı, şehidin kabri başında yapılan duaların ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Tahir Güngör, 32. Yılında Kabri Başında Anıldı - Son Dakika

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