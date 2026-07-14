Şehit Tahir Güngör, 32. Yılında Kabri Başında Anıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 14 Temmuz 1994'te vatani görevini yaparken şehit olan Piyade Er Tahir Güngör, şahadetinin 32. yılında memleketi Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Ferahlı Köyü'ndeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde gerçekleştirilen Anma programına Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, ilçe protokolü, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, İlçe Müftüsü Dr. Yılmaz Çelik tarafından dua edildi. Katılımcılar, vatan uğruna canını feda eden Şehit Piyade Er Tahir Güngör'ü rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Tören sırasında şehit ailesiyle yakından ilgilenen Kaymakam Selçuk Köksal, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu belirterek, "Vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Anma programı, şehidin kabri başında yapılan duaların ardından sona erdi. - ZONGULDAK