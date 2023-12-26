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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta - Son Dakika
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'a getirildi. Şehidin cenazesi, Sinop Havalimanı'nda karşılandıktan sonra Boyabat Devlet Hastanesi'ne nakledilecek ve burada düzenlenecek törenin ardından Yeşilyurt-Sarıağaççayırı Köyü mezarlığına defnedilecek.

26.12.2023 - 01:52,
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Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta

SİNOP - Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'a getirildi.

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde cuma günü bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve sonrasında sağlanan temasta şehit düşen 6 askerden biri olan Sinop'un Boyabat ilçesinin Yeşilyurt-Sarıağaççayırı Köyü'ne kayıtlı, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'a getirildi.

Askeri uçakla Sinop Havalimanına getirilen şehidin cenazesi şehidin yakınları, protokol ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından şehidin cenazesi Boyabat Devlet Hastanesi nakledilmek üzere yola çıktı. Şehit için bugün 11.00'de Boyabat Hükümet Konağı Meydanı'nda tören ve cenaze namazı düzenlenecek. Şehidin cenazesi vasiyeti üzerine kayıtlı olduğu Yeşilyurt-Sarıağaççayırı Köyü mezarlığına defnedilecek.

Karşılama törenine şehidin babası Tuncay Erenoğlu, annesi Sabire Erenoğlu, kardeşleri Mehmet Çağrı Erenoğlu, Hüseyin Erenoğlu, eşi Zeynep Erenoğlu, kızları Cemre Nare Erenoğlu ve Elif Gökçe Erenoğlu ve akrabalarının yanı sıra Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Pektaş, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Şakir Taşdemir, Vali Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleriyle birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu\'nun cenazesi memleketi Sinop\'ta
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Şehit Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu'nun cenazesi memleketi Sinop'ta - Son Dakika


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