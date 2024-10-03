Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi Çanakkale'ye getirildi - Son Dakika
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Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi Çanakkale'ye getirildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş\'in cenazesi Çanakkale\'ye getirildi

Iğdır 5'inci Hudut Komutanlığına bağlı Ağrı Doğubayazıt'ta görev yapan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi, askeri uçakla Çanakkale Havalimanına getirildi.

03.10.2024 16:20  Güncelleme: 16:32
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Iğdır 5'inci Hudut Komutanlığına bağlı Ağrı Doğubayazıt'ta görev yapan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi, askeri uçakla Çanakkale Havalimanına getirildi. Şehidin cenazesi ambulans helikopterle memleketi Yenice ilçesine götürülerek Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Iğdır 5'inci Hudut Komutanlığına bağlı Ağrı Doğubayazıt'ta görev yapan askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş şehit oldu. Şehadet haberi Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Aşağıkaraaşık köyündeki anne Meşgure Geniş ve baba Basri Geniş'e verildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi, Ağrı'dan askeri uçakla Çanakkale Havalimanına getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı havalimanında Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Mustafa Biçen, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şehit yakınları, gaziler ile askeri erkan ve şehidin yakınları tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi, memleketi Yenice ilçesine Sağlık Bakanlığının ambulans helikopteriyle götürülerek Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şehit Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'in cenazesi Çanakkale'ye getirildi - Son Dakika


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