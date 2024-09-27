Şehit Polis Yılmaz İçin Lokum Dağıtıldı

İstanbul'da şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına Bolu'da Cuma namazı sonrası Kadı Cami'de lokum dağıtıldı.
İstanbul'da 26 suç kaydı bulunan Yunus Emre Geçti tarafından vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına Cuma namazı sonrası Kadı Cami'de lokum dağıtıldı. Lokum dağıtımını, Yılmaz'ın Bolu'da görev yapan meslektaşları gerçekleştirdi. Cuma namazı çıkışında lokum ikramını alan vatandaşlar, Yılmaz'ın şehit edilmesine tepki göstererek, meslektaşlarına baş sağlığı diledi. - BOLU
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