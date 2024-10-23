Şehit polis Şeyda Yılmaz anısına bin kilometre pedal çevirdi - Son Dakika
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Yerel

Şehit polis Şeyda Yılmaz anısına bin kilometre pedal çevirdi

Şehit polis Şeyda Yılmaz anısına bin kilometre pedal çevirdi

Bisiklet sporcusu Orhan Kotluk, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına düzenlediği bin kilometrelik bisiklet yolculuğunu 9 günün ardından Sivas'ta tamamladı.

23.10.2024 13:00
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Bisiklet sporcusu Orhan Kotluk, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına düzenlediği bin kilometrelik bisiklet yolculuğunu 9 günün ardından Sivas'ta tamamladı.

Bisikletçi Orhan Kotluk, şehit polis Şeyda Yılmaz anısına İzmir'den başlattığı bisiklet yolculuğunu Sivas'ta noktaladı. "Şehitlere Vefa Pedalı" sloganıyla 9 gün süren bin kilometrelik bu anlamlı yolculuk, Sivas Polis Şehitliği'nde son buldu. Polis ekiplerinin eşliğinde şehitliğe giden Kotluk, şehit Şeyda Yılmaz'ın mezarını ziyaret etti. Okunan duaların ardından yanında getirdiği Türk bayrağını Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın komisere takdim eden Kotluk, daha sonra şehit polisin ailesini ziyaret etti. Yılmaz'ın anne ve babasıyla bir araya gelen Kotluk, aileye başsağlığı dileyerek, baba Mehmet Yağlı'ya Türk bayrağı hediye etti.

"Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun"

Kotluk, 2005 yılından beri şehitlerin anısına pedal çevirdiğini ifade ederek, "Şehit düştükleri noktalardan mezarlarına pedal çeviriyorum. İstanbul'da görev yaparken bir saldırgan tarafından şehit düşen Şeyda Yılmaz'ın anısına 'Şehitlere Vefa Pedalı Bisiklet Turu'nda 9 günlük yolculuk sonrası bugün Sivas Polis Şehitliği'ndeyim. Yolculuk boyunca Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne ve tüm emniyet teşkilatına yolculuk güvenliğimi sağladıkları ve yanımda oldukları için teşekkürlerimi sunuyorum. Şehitliğimizi ziyaret ettik. Emniyet Müdürlüğümüze tüm şehitlerin hatırasına şanlı Türk bayrağımızı teslim ettim. Ailesine de bayrağımızı teslim ettim. Tüm şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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